Mansur Yavaş, Ankara\'yı turizm şehri yapmak istiyor

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Ankaralılar Derneği'ni ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, kenti turizm şehri yapmak için hayata geçirdikleri projelerden bahsetti. Yavaş, "Amacımız; Ankara'nın her tarafını yaşanabilir, ilçelerimizin birçoğunu Beypazarı'nda olduğu gibi turizmde kalkınır ve oradan ekmek kazanır hale getirmek" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Ankara'daki sivil tolum kuruluşları ve üyeleriyle buluşmaya devam ediyor.

Yavaş, son olarak Ankaralılar Derneği (AHİD) yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldi. AHİD Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, milletvekilleri Adnan Beker ve Yüksel Arslan da katıldı.

"NE ÖNEMİ VAR KİMİN NE OY VERDİĞİNİN"

Ankara'ya yıllar sonra Ankaralı bir belediye başkanı geldiği için kentin her yerinde beklentinin çok olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, seçildikten sonra tüm ilçelerin belediye başkanlarına çağrıda bulunduğunu ama birçok ilçe belediye başkanından dönüş alamadığını söyledi.

Kentte hayata geçirilen projeleri yaparken nereden oy aldıklarına bakmadıklarını vurgulayan Yavaş, "Ankara halkı bana yetki vermiş. Ne kadar eksik giderebilir, problem çözülebilirse o kadar iyidir. Göreve geldik, 232 tane köyde kanalizasyon açıktan akıyor. Çoğunu hallettik, devam ediyoruz. Bir köyde kanalizasyon açıktan akıyorsa, onun etrafında çocuklar oyun oynuyorsa ne önemi var kimin ne oy verdiğinin?" dedi.

"AMACIMIZ; ANKARA'NIN HER TARAFINI YAŞANIR HALE GETİRMEK"

Yeni dönemde, projeleri ortak akıl çerçevesinde birlikte çalışabilecekleri ilçe belediye başkanlarını seçilmesini umut ettiğini belirten Yavaş, "İnşallah bundan sonra elimizden tutacak belediye başkanları olur ya da başka partiler seçilirse de değişen ortamı gördükten sonra inşallah bundan vazgeçerler. Amacımız; Ankara'nın her tarafını yaşanabilir, ilçelerimizin birçoğunu Beypazarı'nda olduğu gibi turizmde kalkınır ve oradan ekmek kazanır hale getirmek. Aynı zamanda hepsinin kültürünü de korumuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki seçimde arzumuz budur" diye konuştu.

"ANKARA'YA İNANACAK YÖNETİCİLERE İHTİYAÇ VAR"

Ankara'nın Başkent olması sebebiyle bütün belediye başkanlarının yıllardır turizmle ilgili bir beklentisi olduğunu dile getiren Yavaş, Ankara'nın turizminin canlandırılmasıyla ilgili ise "Ankara'da aslında çok şey var sadece buna inanacak yöneticilere ihtiyaç var"dedi.

Yenilenen Ulus Meydanı'nın turizm açısından önemine de değinen Yavaş, şöyle devam etti:

"Ulus'ta hemen hemen restorasyon çalışmalarını bitirdik. Kale'de yapılacak tek etap kaldı, onun da ihalesi yapıldı. Hıdırlıtepe'ye projemiz var, ağaçlandırmasına da başlıyoruz. Oraya bir Cumhuriyet kulesi ve Cumhuriyet müzesi kuracağız. Roma Tiyatrosu ve Arkeopark yapıldı. Dolayısıyla o alan tamamen turistik hale gelecek. Anafartalar'ın tümü restore edildi. Ulus Çarşısı restore edildi. Hali yeniledik. Ulus'taki çarşıyı yıktık ve o alan yakında meydan olarak açılacak. Ankara'ya gelen herkesin Gençlik Parkı'ndan başlayıp Ulus Meydanı oradan da Hıdırlıktepe'ye kadar uzanan bir aks oluşturuyoruz. Anafartalar Caddesi'nde de kentsel yenileme çalışması yapıyoruz. Arka tarafta bir Ankaragücü Meydanı oluşturup Hacı Bayram'ı, Hıdırlıktepe'yi, Kale'yi Hamamönü'ne bağlamak istiyoruz. Bu alanın tamamını düşündüğümüz zaman bütün dünyadaki eski tarihi kent merkezlerinin tamamı ortaya çıkmış oluyor ve inşallah turistik bir yere dönüşecek."

YAMAN: "ANKARALILARIN ÖNÜNÜ AÇTI"

AHİD Başkanı Hilmi Yaman ise Mansur Yavaş'a ziyaretleri için teşekkür ederek, "Bugün Ankara siyasetinde gerçekten Mansur Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Ankaralıların kıymetini değerini artırdı. Ankaralıların önünü açtı. Bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Ankara siyasetinde Ankaralılar konuşuyorsa, konuşuluyorsa, Mansur Yavaş'a gerçekten müteşekkiriz. Çok teşekkür ediyoruz. Çıkmış olduğu yolda kendisine başarılar diliyoruz. Rabbim muvaffak eylesin. Başarıları daim olsun" diye konuştu.