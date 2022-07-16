Manyas'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manyas'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

16.07.2022 09:07
Manyas'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Manyas Atatürk Meydanında Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Manyas Atatürk Meydanında Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Manyas Kaymakamı Koray Çelik yaptığı konuşma da, "Ne çok şekilde tanımlanır bilinmez ancak 15 Temmuz'un tek kelimelik özeti "Destan"dır. Bu destan 7 den 70'e yüce Türk Milleti'nin asil karakteri ile yazılmış, ve bir tokat gibi çarptığı yerlerde ses getirmiştir" dedi. Demokrasi ve Milli Birlik konulu resim, kompozisyon dalında dereceye giren Resim alanında 1-Semih Demirbaş (Atatürk OO) 2-Kıymet Duman (İHO) 3-Ebrar Bulut (İHO) kompozisyon dalında 1-Gülcan Biçer 2-Neslihan Okur (Anadolu İHL) 3-Aytuğ Mutlu (Salur Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi ) öğrencilere ödüllerini Kaymakam Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barçin ve Cumhuriyet Savcısı Yakup Enes Arslan verdi. Şehitler köşesi anı defterinin yazılması sonrası öğrenciler günün anlam ve önemine ait şiirlerini okudular. Manyas Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Zeynep Tuna "demokrasi "konulu konuma yaptı. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan Şehitleriçin yaptığı dua ve 00.13'te okunan sala ile program son buldu. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programı Terme nöbeti bırakmadı Terme nöbeti bırakmadı
Kaynak: İHA

Demokrasi, Manyas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manyas'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:04 İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:49 Kılıçdaroğlu, Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! ABD'nin F-16 şartları sonrası CHP Lideri yeni iddialarda bulundu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
20:09 Galatasaray'da hesap kimde oyunu! Muslera, Oliveira, Omar ve Nelsson kredi kartlarını çalışana verdi
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite mezunlarına KYK mesajı: Gençlerimizi faize kurban etmeyeceğiz
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'de: 15 Temmuz'a darbe diyemeyenlerden milletin adamı olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 09:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: Manyas'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement