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Maraş depremlerinde yardımlara geçiş sağlamıştı: Mutu Köprüsü yenileniyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan Mutu Köprüsünün yenilenmesi için çalışmalara başlandı.

Erzincan Tunceli sınırında bulunan kuzey-güney ulaşımını en kısa güzergah üzerinden sağlayan 60 yıllık Mutu Köprüsünde yenileme çalışmalarına hız verildi. Yapılacak yeni köprünün proje ihalesi tamamlanırken sondaj çalışmalarına da başlandı. Köprünün yenilenmesinin kente en büyük katkılarından birinin de muhtemel bir depremde bölgeye ulaşım güvenliğini arttırması olarak gösterildi.

Öte yandan, Maraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından kuzeyden bölge yardım için yola çıkan araçlar, bu köprüyü kullanarak hızla deprem bölgesine ulaşmıştı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da yeni yapılacak olan köprü bölgesine giderek burada incelemelerde bulundu.