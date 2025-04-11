Marble İzmir Fuarı 30. Kez Kapılarını Açtı

Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri olan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl 30. kez kapılarını açtı. 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak olan fuarda, Diyarbakır'dan çok sayıda firma yerini aldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Seda Berakatoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan Hatun ve Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, mermer sektörünün dev buluşması olarak bilinen fuara katılan Diyarbakır firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Fuara ilişkin bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Seda Berakatoğlu, "Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından olan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 9- 12 Nisan 2025 tarihlerinde kapılarını 30. kez tüm dünyaya açtı. Binlerce doğal taşın ve özel taş makinelerinin sergilendiği sektörün önemli isimleri fuarda yer alıyor. Ortadoğu, Avrupa, Çin ve Hindistan Avrupa ülkelerinden çok sayıda alıcı ile görüşmeler gerçekleştiren firmalarımız çeşitli bağlantılar yaparak ilimiz ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyorlar" dedi.

Doğaltaş, mermer ve işleme teknolojileri alanında dünyanın önde gelen profesyonellerini bir araya getiren fuarda çok sayıda Diyarbakır firmasının katılmasının önemine değinen Berekatoğlu, "Diyarbakır mermerini uluslararası pazarda tanıtmak adına firmalarımız fuarda yerini aldı. Bölgesel ürünlerimizin marka değerini artırmak ve ihracat potansiyelini güçlendirmesi açısından Marble İzmir Fuarı çok önemli fırsatlar sunuyor" dedi. - DİYARBAKIR