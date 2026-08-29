Mardin\'de Çocuk Evleri Açıldı

(MARDİN) - Mardin'de yapımı hayırsever iş insanları tarafından yapımı tamamlanan Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bakan Göktaş ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un katıldığı törenle açıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, hayırsever iş insanları tarafından yapımı tamamlanan Mardin Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Devlet korumasındaki 50 çocuğa sıcak bir yuva olacak tesisin açılışında, merhum hayırsever Hasan Keleşoğlu'nun iki yıl önce verdiği sözün yerine getirilmesi duygu dolu anlar yaşattı.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ GELECEĞİNE KATKI SUNUYORUZ"

Törende konuşan hayırsever iş insanı Ardan Keleşoğlu, babası Hasan Keleşoğlu'nun adını taşıyan eseri çocukların hizmetine sunmaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Keleşoğlu, "Toplam 7 bloktan oluşan projemizde 5 yaşam villası, 1 sosyal tesis ve 1 yönetim binası bulunuyor. 50 çocuğumuz burada güvenli ve huzurlu bir aile ortamında yaşayacak. Bugün burada yalnızca bir yapı açmıyoruz; Mardin'imizin yarınlarına ve Türkiye'nin güçlü geleceğine bir katkı sunuyoruz" dedi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise Mardin'in asırlardır dayanışma, birlik ve beraberlik kültürüyle yoğrulduğunu vurguladı. Projenin eski ve atıl bir alanın dönüştürülmesiyle hayata geçirildiğini belirten Akkoyun, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Çocuk Evleri Sitesi, devletimizin sevgi ve şefkat elinin en anlamlı ve somut tezahürüdür" ifadelerini kullandı. Akkoyun, esere vesile olan merhum Hasan Keleşoğlu'nu rahmetle andı, Kenan Kösen ve ailesine teşekkür etti.

"GÖNÜLDEN VERİLEN SÖZ, SICAK YUVAYA DÖNÜŞTÜ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iki yıl önceki Mardin ziyaretlerinde merhum Hasan Keleşoğlu ve Kenan Kösen'in çocuklar için yeni bir yuva kurma sözü verdiklerini hatırlattı. Göktaş, "O gün gönülden verilen bu söz, bugün çocuklarımızın güvenle yaşayacağı sıcak bir yuvaya dönüştü. Hasan Bey'i kaybetmiş olsak da onun çocuklarımız için beslediği sevgi artık bu çatının altında yaşamaya devam edecek" dedi.

Bakanlık olarak çocukları koruyan ve aileyi merkeze alan politikalar yürüttüklerini belirten Göktaş, Türkiye genelinde 195 bin 813 çocuğun Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetiyle ailelerinin yanında desteklendiğini açıkladı.

Program, İl Müftüsü tarafından okunan duaların ardından protokol üyelerinin hep birlikte açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi. Tesisin çocukların kullanımına hazır olduğu bildirildi.