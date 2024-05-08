Mardin'de DİKA desteğiyle kurulan tekstil fabrikalarında 5 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika
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Mardin'de DİKA desteğiyle kurulan tekstil fabrikalarında 5 bin kişi istihdam edilecek

Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeler kapsamında Derik ve Dargeçit ilçelerinde kurulan tekstil fabrikalarında 265 kişi istihdam ediliyor. Toplamda 26 tekstil atölyesinin faaliyete geçirilmesiyle birlikte 5 bin kişinin istihdam edileceği belirtiliyor. Özellikle gençler ve kadınlar için istihdam sağlanan fabrikalar, bölge ekonomisine önemli katkılar sunacak.

08.05.2024 20:50  Güncelleme: 21:19
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Mardin'de DİKA desteğiyle kurulan tekstil fabrikalarında 5 bin kişi istihdam edilecek

MARDİN - Mardin'de Dicle Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan fabrikalarda 5 bin kişi istihdam edileceği belirtildi. Projesi tamamlanan Derik ve Dargeçit ilçelerinde 265 kişi istihdam ediliyor.

Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde desteklenen bir projeye imza atıldığını belirten Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç "Mardin'de sekiz tane projemiz var. Bunlardan iki tanesi tamamlandı" dedi.

Derik ve Dargeçit projeleri tamamlanmış ve faaliyete geçmiş durumda olduğunu belirten Aniç, "Bir kısmının yapımı tamamlandı şu an işlemleri devam ediyor. Faaliyete geçme aşamasında bir kısmı da yapımı devam ediyor. Bu çerçevede bölgedeki iş gücünün katma değer alanına çevrilmez edilmesini destekler. Buna aracılık ediyoruz. Bunlar şu aşamada da bölgede ön plana çıkmış. Atölyeye baktığımız zaman yüksek bir kısmı gençlerden oluşuyor. Kadın istihdamına baktığımız zaman çok sayıda kadın istihdamı var. Diğer projeleri düşündüğümüz zaman Dargeçit ile birlikte şu an 265 kişi istihdam edilmiş durumda. İlçelerimiz bir şu anda projelerimiz var bunları da dahil ettiğimiz zaman bölgemizdeki diğer illerle birlikte toplamda 26 tekstil atölyesinin faaliyete geçirmiş ve toplamda 5 bin üzerinde istihdam sağlamış olacağız bunlardan bir bir tanesi Derik ilçemizdir. Burada bir çok genç istihdam edilen bir tesistir" ifadelerini kullandı.

İlçede kurulan tekstil fabrikasında özellikle kadın ve gençlerin istihdam edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Derik Kaymakamı Evren Çakır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve Gençlik Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak iş birliğinde, il düzeyinde ise valiliğimiz, kaymakamlığımız ve Dicle Kalkınma Ajansının girişimleri ile 150 kişi istihdam ediliyor. Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde önemli bir işe imza atıldı. Bu çerçevede baktığımız zaman 9 dönüm üzerine kurulmuş bir tesisten bahsediyoruz. 3 bin metre kareye yakın kapalı alanı bulunmaktadır. ve içerisinde sosyal alanları ile kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdam edildiği, önceliklendiği, hem ilçe ekonomisi hem ilimizin ekonomisinde ve nihayetinde ülke ekonomisini önemli hizmetleri sağlayacağımızı düşündüğümüz, ülkemizin bilindik markalarının üretimini yapan bir tesis söz konusudur. Özellikle buraya geldiğimiz zaman bunun bir sosyal çıktısını görmek vatandaşımızın meslek edindiğini görmek bu anlamda biz de mutlu ediyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve ön açmasıyla beraber güzel bir hizmet sağladığımızı düşünüyoruz. Bu vesile de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mardin'de DİKA desteğiyle kurulan tekstil fabrikalarında 5 bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika

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