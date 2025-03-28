Mardin\'de Ramazan Bayramı İçin Güvenlik ve Yardım Tedbirleri Alındı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ramazan Bayramı boyunca günde 2 bin 500 kolluk kuvveti personelinin görev alacağını açıkladı.

Kentte Ramazan Bayramı'nda alınan tedbirleri açıklamak üzere valilikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Tuncay Akkoyun, Ramazan ayı boyunca; valilik, büyükşehir belediyesi ve kaymakamlıklar tarafından 10 ilçede ihtiyaç sahibi yaklaşık 17 bin 500 aileye toplam 30 milyon TL civarında nakdi yardım yapıldığını, büyükşehir belediyesi tarafından şu ana kadar 50 bin civarında gıda kolisi hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. Ramazan ayı boyunca büyükşehir belediyesine ait aşevinde günlük 4 bin kişilik yemek hazırlandığını belirten Vali Akkoyun, kurdukları fırında ise günlük 10 bin ekmek üretilerek hazırlanan yemekler ile birlikte iftar saatinden önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını dile getirdi.

İlçede kurulan kardeşlik sofrasında her gün bin 500 ila 2 bin kişiyle iftar programlarında bir araya geldikleri aktaran Akkoyun, "Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlediğimiz Ramazan Sokağı ve Lezzetler Fuarı'nda 7 gün boyunca kültürümüzün lezzetleriyle, geleneklerimizle, dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Ramazan'ın ruhunu yaşatmak, gönülleri birleştirmek ve sofralarını bereketlendirmek amacıyla hazırladıkları etkinliklerde 105 bin ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

Ramazan Bayramı boyunca Mardin'de yaşayanlar ve bayram tatilini geçirmek üzere kente gelen misafirlerin güvenliği ve huzuru için gerekli tedbirlerin en üst düzeyde alındığını kaydeden Akkoyun, "Bayram süresince turizm şehri Mardin'imizde özellikle 1. Caddede (eski Mardin'de) oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak 8 noktada 2 bin 500 araçlık otopark hizmeti sunulacaktır. Bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak ve hemşehrilerimizin sevdikleriyle huzurlu bir bayram geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı boyunca, büyükşehir belediyemize ait toplu taşıma araçlarımız hemşehrilerimize ücretsiz olarak hizmet verecektir. Ayrıca gıda güvenliği ve hijyen konularında da ekiplerimiz tarafından gerekli denetimler hız kesmeden devam etmektedir" diye konuştu.

Kentte görev yapan tüm ekiplerin bayram tatili süresince 24 saat esaslı görevlerinin başında olacağını belirten Akkoyun, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve ülkemiz genelinde alınan tedbirler kapsamında, Mardin Valiliğimiz koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz 10 ilçemizde bayram süresince günlük bin 200 personel ile İl Jandarma Komutanlığımız ise 10 ilçemizde bayram süresince, günlük bin 300 personel ve 50 dron olmak üzere asayiş ve güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Yine muhtemel durumlara karşı 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 aktif olarak hizmet vermeye devam edecektir. Aynı zamanda MARSU, elektrik, iletişim ve doğalgaz ile ilgili kurumlarımız tarafından da gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hemşehrilerimiz, ihtiyaç duymaları halinde Mardin Büyükşehir Belediyemizin Alo 153 hattına da ulaşabileceklerdir" diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Mardin'e gelen misafirlerin ve Mardinli vatandaşların rahat ulaşımı ve trafik konforu için, trafik akışının yoğunlaştığı güzergahlarda ilave trafik tedbirleri alındığını açıklayan Akkoyun, "Bu amaçla trafik uygulama ve kontrol noktalarında şehrimizin genelinde en üst seviyede tedbirler alınmış olup gerekli denetim ve kontrollerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bayram ve tatil münasebetiyle yola çıkacak sürücülerimizin hız limitlerine riayet etmeleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik işaret ve işaretçilerine hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir. Sevdiklerimize güvenle kavuşmak için tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum. Ramazan Bayramı'nın, ülkemize ve Mardin'imize huzur, sağlık, mutluluk, birlik, beraberlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Sevgili çocuklar, Ramazan Bayramı ile ara tatilin birleşmesiyle oluşan uzun tatilinizi ekran başında daha az vakit geçirerek, kitap okuyarak ve güzel oyunlar oynayarak değerlendirin. Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Şehrimizin güvenliğini sağlamak adına gayretle ve özveriyle çalışan tüm güvenlik güçlerimize ve kamu görevlilerimize şimdiden teşekkür ediyorum ve çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" şeklinde konuştu.

Programa İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan da katıldı. - MARDİN