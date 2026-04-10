Mardin'de Uluslararası Deneyim Paylaşımı Etkinliği

10.04.2026 22:30  Güncelleme: 23:26
Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mardin Deneyim Paylaşımı Prestij Etkinliği" uluslararası düzeyde bir katılımla Mardin'de gerçekleştirildi. Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Bakanlığımızın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün güçlü proje yönetim kapasitesi sayesinde, ülkemize tahsis edilen fonlar etkin bir şekilde kullanılmış ve çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar avroluk finansman ile ülkemizin 81 ilinde 1.200'ün üzerinde proje uygulanmış ve bu projeler aracılığıyla 1 milyon 200 bin vatandaşımıza ulaşılmıştır. Bu vizyon, aynı zamanda bugün ortaya koyduğumuz 'Mükemmeliyet Merkezi' yaklaşımının da temelini oluşturmaktadır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mardin Deneyim Paylaşımı Prestij Etkinliği", Mardin'de bulunan Ramada Otel'de diplomasi ve siyaset dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile çok sayıda yerli ve yabancı diplomat katılarak Türkiye-AB iş birliği ve sahadaki uygulamalar değerlendirildi. Saygı duruşu ve ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas şunları söyledi:

"Yüzyıllardır dinlerin, kültürlerin ve tarihlerin kesişme noktasında duran bir şehirdeyiz. Bizi bu kadar açık bir kalple ve hepimiz için unutulmaz olacak böylesine olağanüstü bir müzik performansıyla karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Şunu söyleyerek başlamak isterim ki; Mardin bugün birçok açıdan Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ortaklık için çok güçlü bir metafor sunuyor. Farklı kültürleri, zengin gelenekleri ve birbirini tamamlayan bakış açılarını bir araya getiriyoruz ve tüm bunlar daha güçlü, daha dirençli ve ileriye dönük bir topluluk oluşturmak için birleşiyor. Bugün Türkiye ile uzun soluklu ortaklığımızı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürüttüğümüz son derece etkili işbirliğini yansıtarak burada, Mardin'de şekillendirmeye devam etmemiz çok anlamlıdır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye ve AB ilişkilerinin sadece teknik bir süreç olmadığını belirterek başladığı konuşmasında, projelerin insan odaklı sonuçlarına dikkat çekti:

"Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında kurulan ilişki de yalnızca kurumlar arasında yürütülen teknik bir süreç değil; aynı zamanda ortak değerler, ortak sorumluluklar ve ortak hedefler temelinde şekillenen güçlü bir işbirliğidir. Farklılıklarımızla güçlenmek, birlikte üretmek ve birlikte ilerlemek; işte kurduğumuz ortaklığın özü budur. Sizler de şahit oldunuz; bir kadının ilk kez kendi gelirini elde etmesi, bir gencin iş hayatına adım atması, bir kız çocuğunun eğitimine devam etmesi, dezavantajlı bir bireyin sosyal hizmetlere erişerek hayatının değişmesi... Bizler için başarı, yalnızca raporlarda veya sunumlarda yer alan sayılardan ibaret değildir. Başarı; hayatlara dokunan, insanların yaşamında karşılık bulan ve kalıcı etkilere yol açan değişimdir."

Bugün geldiğimiz noktada, Bakanlığımızın Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün güçlü proje yönetim kapasitesi sayesinde, ülkemize tahsis edilen fonlar etkin bir şekilde kullanılmış ve çok önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bu süreçte yaklaşık 1 milyar avroluk finansman ile ülkemizin 81 ilinde 1.200'ün üzerinde proje uygulanmış ve bu projeler aracılığıyla 1 milyon 200 bin vatandaşımıza ulaşılmıştır. Bu vizyon, aynı zamanda bugün ortaya koyduğumuz 'Mükemmeliyet Merkezi' yaklaşımının da temelini oluşturmaktadır. Amacımız; daha güçlü kurumsal yapılar oluşturmak, daha etkili politika süreçleri geliştirmek ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmektir. Türkiye'nin bu alanlarda yalnızca bir faydalanıcı ülke değil, aynı zamanda örnek model sunan bir ülke olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:26:38. #7.12#
