Mardin Kızıltepe'de iş hanında çöken asansör 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de iş hanında çöken asansör 2 kişiyi yaraladı

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Mardin Kızıltepe\'de iş hanında çöken asansör 2 kişiyi yaraladı
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Mardin Kızıltepe\'de iş hanında çöken asansör 2 kişiyi yaraladı
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Mardin Kızıltepe'de İpek Mahallesi'ndeki bir iş hanının asansörü çöktü ve içeride bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir iş hanında asansörün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, İpek Mahallesi'nde bulunan iş hanında meydana geldi. Asansörün çökmesi sonucu içeride bulunan R.G. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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