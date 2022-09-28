Market fiyatlarına kızan çiftçi, tarlasındaki ürünleri yarı fiyatına satmaya başladı! - Son Dakika
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Market fiyatlarına kızan çiftçi, tarlasındaki ürünleri yarı fiyatına satmaya başladı!

28.09.2022 14:07

Elazığ'da geçen yıl marketlerdeki fiyatlara sinirlenip tarlasına ektiği sebzelerin fiyatını yarıya düşüren çiftçi, bu yıl da aynı uygulamaya devam etti. Vatandaşlara tarlasını açan Fethi Çakmak, "Bunları ektim ve halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İsteyen gelip kendisi toplayabilir. Marketlerden yarı fiyatına şeklinde satışlarımız oluyor'' dedi.

Elazığ'da geçen yıl marketlerdeki fiyatlara kızıp tarlasına ektiği sebzelerin fiyatını yarıya indiren çiftçi, bu yıl da aynı uygulamasını sürdürdü. Çiftçinin tarlasına gelen vatandaşlar, ürünleri kendileri toplayıp ucuza almanın keyfini yaşadı.
Elazığ'da 67 yaşındaki 5 çocuk babası Fethi Çakmak, yol kenarında 25 dönüm alan üzerine ektiği sebzelerin bir bölümünü toptancılara sattı.

Çakmak, kalan ürün için de tarlasını yine vatandaşa açtı, marketlerin yarı fiyatına satışa başladı. Tarlaya gelen vatandaşlar, kendi bahçesinden topluyormuş gibi istediği kadar taze sebzeyi dalından kopararak satın alıyor. Domates ve biber çeşitlerini kendi elleriyle toplayan müşteriler, hem stres atıyor hem de ucuz sebze almanın mutluluğunu yaşıyor.

"ELAZIĞ'A HİZMET İÇİN YAPIYORUM''

Tarlasını kar amacı gütmeden vatandaşlara açtığını aktaran Fethi Çakmak, "25 dönüm alan üzerinde kapya biber, Keban yeşil top, beyaz top biberleri ektim. Domates çeşitlerimiz var. Bunları ektim ve halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. İsteyen gelip kendisi toplayabilir. Marketlerden yarı fiyatına şeklinde satışlarımız oluyor. Kendim üretiyorum ve Elazığ'a hizmet için yapıyorum. Her şey çıkar için değil. Menfaatimizden fazla hizmet için bunu yapıyoruz ve başka bir amacımız yoktur" dedi.

Tarlasını yine vatandaşa açtı, marketin yarı fiyatına satışa başladı

"MARKET FİYATLARINA GÖRE YARI YARIYA''

Tarladan kendi sebzesini toplayan vatandaşlardan Medine Yoltay ise, "Fiyatlar ucuz. Market fiyatlarına göre yarı yarıya. Uygun ve doğal olduğu için güzel. Kendimiz topladık. Diğer insanları da buraya davet ediyorum. Buranın sebzesi yerli ve çok güzel. Bizim toplamamız ve fiyatların uygun oluşu harika" diye konuştu.

Tarlasını yine vatandaşa açtı, marketin yarı fiyatına satışa başladı
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Kaynak: İHA

Elazığ, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Market fiyatlarına kızan çiftçi, tarlasındaki ürünleri yarı fiyatına satmaya başladı! - Son Dakika

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