Marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki marketlerde yüzde 7'lik KDV indirimi denetimi gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, zabıta ekipleri ile ticaret il müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen KDV indirimi denetimlerinde ürünler tek tek kontrol edildi.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti.

Yapılan Kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konuyla ilgili işlem başlatılıyor.

Kent genelindeki marketlerde gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Cumhurbaşkanımızın enflasyonla mücadele ve hayat pahalılığına karşı yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiğini biliyoruz. Bu anlamda ticaret il müdürlüğümüz ve zabıta il müdürlüğümüz ekipleriyle birlikte sahalardayız. Esnaflarımızı tek tek dolaşıyoruz. Esnaflarımızda sağ olsun bu duruma uyuyor. Ama bunu da herkes bilmelidir ki en ufak bir yanlışlık görürsek kimsenin gözünün yaşına bakmayız, gerekli cezayı yazarız. Vatandaşlarımızın da bu anlamda duyarlı olmasını rica ediyoruz. Vatandaşlarımız olumsuz bir durumla karşılaşırlarsa bizlere iletirlerse bizde gereğini yapacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN