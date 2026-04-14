Marmara'da Balık Av Yasağı Başladı
Marmara'da Balık Av Yasağı Başladı

Marmara\'da Balık Av Yasağı Başladı
14.04.2026 13:39
Marmara Denizi'nde büyük balıkçı teknelerine av yasağı yürürlüğe girdi, denetimler artacak.

Marmara Denizi'nde büyük balıkçı teknelerine yönelik av yasağı bu gece itibarıyla yürürlüğe girerken, sezonun sona ermesiyle birlikte Tekirdağ'da ağlar limana çekilecek.

Marmara Denizi'nde her yıl uygulanan av yasağı kapsamında, 12 metrenin üzerindeki balıkçı tekneleri 1 Eylül'e kadar denize açılamayacak. Uygulamayla birlikte denizlerdeki balık popülasyonunun korunması ve gelecek sezonlar için sürdürülebilir avcılığın sağlanması amaçlanıyor.

Küçük ölçekli balıkçılar ise belirlenen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Bu kapsamda kıyı balıkçılığı yapan tekneler, sınırlı ve kontrollü şekilde avlanmaya devam edecek.

Sezonu değerlendiren Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, geride kalan dönemin verimli geçtiğini belirterek, "1 Eylül'de başlayan sezonumuz Allah'a şükürler olsun güzel geçti. Balıkçı arkadaşlarımız hamsi, istavrit, menekşe ve sardalya avladı. Vatandaşlarımız bu süreçte uygun fiyatlı ve taze balık tüketti. Önümüzdeki sezon için özellikle palamut konusunda umutluyuz" dedi.

Pehlivanoğlu, büyük ölçekli tekneleri kapsayan yasağın başladığını hatırlatarak, "Büyük gırgır tekneleri 15 Nisan itibarıyla av faaliyetlerine ara veriyor. Bu yasak 1 Eylül'e kadar devam edecek. 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri ise kurallar dahilinde avcılığa devam edebilecek" ifadelerini kullandı.

Denetimler sıkılaşacak

Yetkililer, av yasağı süresince denetimlerin artırılacağını ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Gözler yeni sezonda

Balıkçılar ise yeni sezonda özellikle palamut avının bol olmasını beklerken, denizlerin bu süreçte kendini yenilemesi umut ediliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmara'da Balık Av Yasağı Başladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüsü polisin üzerine süren CHP’nin şoförüne hapis cezası Otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin şoförüne hapis cezası
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Netanyahu’dan Trump’ın Hürmüz planına tam destek Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:01:48.
SON DAKİKA: Marmara'da Balık Av Yasağı Başladı - Son Dakika
