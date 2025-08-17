Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
Marmara Depremi'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

17.08.2025 07:16  Güncelleme: 07:18
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Avcılar'da düzenlenen etkinlikte, yaşamını yitiren 247 kişi anıldı. Etkinlikte saygı duruşu ve deprem anıtına karanfil bırakma ceremonisi gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümünde İstanbul'da hayatını kaybedenler de unutulmadı. Deprem sırasında yıkımın en büyük olduğu Avcılar'da yaşamını yitiren 247 kişi, Avcılar'daki deprem anıtının önünde felaketin meydana geldiği dakikalarda anıldı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Avcılar'da düzenlenen etkinlikle anıldı. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi'nce düzenlenen etkinlikte, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAK) ve vatandaşlar katıldı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan programda daha sonra Marmara Caddesi üzerinde bulunan deprem anıtına karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Programda konuşan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, "Biz Avcılar'da Avcılar halkı olarak 1999 yılında depremi çok yoğun bir şekilde yaşadık. Maalesef Avcılar'da da yitirdiğimiz dostlarımız oldu. Bu bağlamda çok duygusal bir tarih 17 Ağustos 1999. Biz artık depremlerde binaların altında kalarak ölmek istemiyoruz. Bu bağlamda da binaların depreme dayanıklı olması son derece önemli" diye konuştu.

Güvenli yaşam kültürünün oturulması gerektiğini belirten Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Başkanı Hüseyin Karadayı, Evimizin içindeki eşyaları bile nasıl kullanacağımızı nasıl kullanmayacağımızı bilmemiz lazım. Eğer bunları güvenli yaşam kültürü olarak hayatımıza oturtmazsak o zaman biz sadece binalardan dolayı değil diğer sebeplerden, panikten de hayatımızı kaybederiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Avcılar, Marmara, Deprem

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski'den "Donbas'ın tamamını Rusya'ya bırakmasını" istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
