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Marmara Depreminin Ne Zaman Olacağı Tahmin Edilemez - Son Dakika
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Marmara Depreminin Ne Zaman Olacağı Tahmin Edilemez

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Marmara depreminin ne zaman olacağı ile ilgili hiçbir bilim insanının tahmin yürütemeyeceğini söyledi. Kadıoğlu, binaların sağlam yapılması durumunda İstanbul'un etkilenmeyeceğini belirtti.

Marmara Depreminin Ne Zaman Olacağı Tahmin Edilemez
27.12.2023 - 12:34,
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Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Marmara depreminin ne zaman olacağı ile ilgili hiçbir bilim insanının tahmin yürütemeyeceğini söyledi. Kadıoğlu, "Binalarınızı sağlam yaptığınız sürece İstanbul o kadar etkilenmeyecek. Çünkü Marmara'da, bir Doğu Anadolu'daki gibi Kahramanmaraş'taki gibi canlı bir fay bulunmamaktadır" dedi.

Esenler Belediyesi öncülüğünde, Şehir ve Düşünce Akademisi ile daha güvenli bir geleceğe adım atılmasına yardımcı olmak, afete dayanıklı yapılar oluşturma ve felaketler karşısında bilinçli hareket etme yetenekleri kazandırmak amacıyla şehir ve planlama konusunda gerçekleştirilen etkinlikte şehir planlamasının geleceğine dair önemli perspektifler sunuldu. Düzenlenen etkinlikte konuşan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu çok konuşulan Marmara depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, Marmara depreminin er ya da geç olacağını fakat ne zaman olacağı ile ilgili hiçbir bilim insanının tahmin yürütemeyeceğini ifade etti.

Kadıoğlu, "Bu deprem er geç olacaktır. Ancak ne zaman olacağı hakkında hiçbir bilim insanı tahmin yürütemez. Binalarınızı sağlam yaptığınız sürece İstanbul o kadar etkilenmeyecek. Çünkü Marmara depreminin fay hattı da Marmara'nın üzerinden geçmemektedir. Bir Doğu Anadolu'daki gibi Kahramanmaraş'taki gibi veya Erzincan'daki gibi doğrudan İstanbul'un içerisinden geçen etkili bir fayımız, canlı bir fayımız bulunmamaktadır. Bu nedenle İstanbul'un altyapısı mimari proje için uygundur. Ancak üst yapı itibariyle, mimari proje açısından bakıldığı zaman sağlam binalar bulunmamaktadır. Bu binaların kentsel dönüşüm ile en kısa zamanda yenilenmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul için acil eylem planlarının olması gerektiğini vurgulayan Kadıoğlu, "İlk acil eylem planı kesinlikle kentsel dönüşümün tamamı gerçekleşmelidir. Yani 50 yaşının üzerindeki binaların tamamı yenilenmeli, yeni yapılan binalar kontrol edilmeli ve genel anlamda yapı denetimden geçmelidir. Bina sağlam değilse bu binalar da kentsel dönüşümden yararlanmalıdır. İkinci acil eylem planımız mutlaka deprem olacağından dolayı yolların belli yerlerde park yasağı konulmalıdır. Park yasağı olmalı ki eğer bu araçlar deprem sırasında park etmiş olsalar kaçış noktalarını engellemiş olacak ve depremden daha çok zarar görmüş olacağız. Deprem yangınlara, su baskınlarına neden olabilir. Bu nedenle bunlara dikkat edilmeli. Üçüncü acil eylem planımız halk sürekli ilk yardım eğitimi almalı. Afetlerde ne tür bir harekette bulunması gerektiği okullarda, özellikle İstanbul çok büyük bir şehir olmasından dolayı ilkokul ve ortaokullarda mutlaka işlenmeli ve insanlar bilinçlenmelidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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