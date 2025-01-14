Marmaris Belediye Başkanı'ndan İnşaat Şirketine Suç Duyurusu - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı'ndan İnşaat Şirketine Suç Duyurusu

Marmaris Belediye Başkanı\'ndan İnşaat Şirketine Suç Duyurusu

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Sinpaş A.Ş.'nin projelerinde yasa dışı uygulamalar nedeniyle inşaat ruhsatlarını iptal etti ve eski belediye yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

14.01.2025 15:36  Güncelleme: 15:41
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Parti Meclis üyesi Baran Bozoğlu, İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkisindeki Kızılbük GYO inşaatına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Başkan Ünlü, projeye imza atan Marmaris Belediyesi'nin eski yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, Sinpaş A.Ş.'nin projelerinde tespit edilen yasa ve mevzuata aykırılıklar nedeniyle kapsamlı yaptırımlar uyguladıklarını ve şu ana kadar 58 ruhsatın iptal edildiğini ve toplamda 2.6 milyar Türk Lirası idari para cezası kesildiğini belirtirken önceki dönem belediye başkanı ve başkan yardımcıları ile projelerde atılan imzaların sahipleri hakkında da soruşturma başlatıldığını ifade etti.

"İnşaat faaliyetleri durduruldu"

Belediye Başkanı Acar Ünlü yaptığı basın açıklamasında, "30 Mayıs 2024'te yapılan denetimlerde, Sinpaş A.Ş.'nin yaz döneminde inşaat faaliyetlerini yasaklayan genelgeye rağmen çalışmalarına devam ettiği belirlendi. Bunun üzerine inşaatlar mühürlenerek durduruldu ve idari para cezası kesildi. Denetimlerde, firmanın deniz içerisine kıyı dolgusu yaptığı ve projede yer almayan liman betonları döktüğü tespit edildi. Marmaris Belediye Encümeni, bu gerekçeyle şirkete önce 59.6 milyon TL, ardından 104.7 milyon TL'ye çıkarılan idari para cezası kesti ve dolgu alanları için yıkım kararı aldı" dedi.

Çevrecilerin ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin dava açması üzerine Muğla 3. İdare Mahkemesi'nce, firmanın 1. ve 2. Etap projelerine ait yapı ruhsatlarının iptal edildiğini ifade eden Başkan Ünlü, "Bunun üzerine Marmaris Belediyesi de bu ruhsatlara bağlı düzenlenen tadilat yapı ruhsatlarını iptal ederek inşaatları mühürledi. Ruhsatsız hale gelen yapılar için 2.6 milyar TL idari para cezası uyguladı. 3. Etap projelerine ilişkin mahkemeler arasında çelişkili kararlar bulunması nedeniyle önceki süreçte ruhsat iptali yapılmamıştı. Ancak, belediyenin teknik incelemesi sonucunda, bu projelerin imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda, 3. Etap'a ait 2518 parsel numaralı adada imar durum belgesinin aykırı olması sebebi ile 30 adet yapı ruhsatından 25 adet yapı ruhsatı iptal edildi. Firmanın toplamda 1., 2. ve 3. Etap projelerinde bulunan 58 yapı ruhsatı iptal edilirken, yalnızca 3. Etap'ta 5 yapı ruhsatı geçerli kaldı" şeklinde açıklama yaptı.

"İnşaat izinlerine imza atan personel ve yöneticiler hakkında yasal süreç başlatılacak"

Başkan Ünlü açıklamasının devamında, "Usulsüz belgeler düzenlediği iddia edilen eski belediye yönetimi ve ilgili belediye personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak" diyerek soruşturma sürecinde olması sebebiyle soruşturma açılacak isimleri şu anda belirtemeyeceğini kaydetti.

Açıklamaya CHP Parti Meclis Üyesi Baran Bozoğlu da katıldı. Ankara'dan sadece bu basın açıklaması sebebi ile geldiğini ifade eden Bozoğlu, "Tarihi bir açıklama" yaptıklarını kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediye Başkanı'ndan İnşaat Şirketine Suç Duyurusu - Son Dakika

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