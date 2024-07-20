Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muharip Gaziler Derneği\'ni ziyaret etti

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl dönümünde Marmaris'te bulunan Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Ünlü, gazilere vatan toprakları için gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Özgürlük Bayramı ve 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Dernek Temsilcisi Azmi Özkan ve muharip gazileri ile sohbet edip, gazilerden Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili hatıralarını dinleyen Başkan Ünlü, bu tarihi olayları bizzat yaşayanlardan dinlemenin kendisine büyük gurur verdiğini ifade etti. Muharip Gaziler, Başkan Ünlü'nün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür edip görevinde başarılar diledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan, "Kıbrıs'ta yaşayan Türk soydaşlarımıza uzun ömürler dilerken, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize 50. yıl münasebetiyle sağlık ve sıhhat diler, saygılarımı sunarım" dedi. - MUĞLA