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Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor

13.01.2022 11:42
Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılında ilçenin güzelleşmesi ve daha estetik bir görünüme kavuşması için birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılında ilçenin güzelleşmesi ve daha estetik bir görünüme kavuşması için birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi'nin icraatçı birimleri arasında yer alan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 2021 yılı boyunca ilçenin güzelleşmesi ve estetik bir görünüme kavuşması için durmaksızın çalıştı. Yıpranan ve zarar gören oturma grupları, korkuluklar, köprüler, direkler, oyun grupları, açık hava spor aletleri, belediye araçları gibi geniş bir yelpazede yer alan gereçleri bakıma alan müdürlük ayrıca yeni kent mobilyalarının üretimini de yaptı.

Makina Araç Parkı'nda farklı branşlarda ustalık kazanmış personelin bir kısmı atölyelerde tamirat ve imalat çalışmalarına devam ederken, saha ekipleri de yerinde tamir, bakım ve montajları gerçekleştirdi. Yangın ve sel döneminde aralıksız olarak çalışan Destek hizmetleri ekibi, İçmeler Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından yağmur suyu ızgaralarını yenileyerek yaklaşık 130 metre uzunluğunda ızgaraların imalat ve montajını tamamladı. Ayrıca Kapalıçarşı'nın üst tentelerini yeniledi.

2022 yılına girerken yılbaşı süslemelerinin tamamının imalatını yapan ekipler, Sabancı Lisesi yanındaki 250 metre uzunluğundaki derenin ve Maksim Deresi'nin korkuluklarının bakım, tamir ve temizleme işlerini yaptı. İlçenin değişik yerlerindeki parkların elektrik altyapısı ve aydınlatmasını yapan Destek Hizmetleri pazar yerlerindeki eskiyen polikarbonları sökerek yerine trapez sac montajı yaptı. Ayrıca eskiyen ve çürüyen pazar tezgahlarının yerine toplamda 100 adet yeni tezgah imalatı ve montajı yapıldı. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor
Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor
Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor
Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor
Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor

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Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Marmaris Belediyesi, Tragger, Estetik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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