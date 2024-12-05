Marmaris Belediyesi, Uluslararası Turizm Fuarı'nda Tanıtım Yapıyor - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, Uluslararası Turizm Fuarı'nda Tanıtım Yapıyor

Marmaris Belediyesi, Uluslararası Turizm Fuarı\'nda Tanıtım Yapıyor

Marmaris Belediyesi, İzmir'de gerçekleştirilen TTI Uluslararası Turizm Fuarı'nda kurduğu stant ile ilçesini tanıtıyor. Belediye Başkanı Acar Ünlü, turizm sektöründeki olumsuzluklara rağmen Marmaris'in güçlü potansiyelini koruduğunu belirtti.

05.12.2024 17:03  Güncelleme: 17:05
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Marmaris Belediyesi, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Fuarı'ndaki yerini aldı.

TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı, 18. kez kapılarını açarken, Marmaris Belediyesi de stantta ilçenin tanıtımını yapıyor. Tanıtım çalışmalarına bizzat katılan Belediye Başkanı Acar Ünlü de sektörün profesyonelleri ve turizm paydaşları ile bir araya geldi.

"Gelen misafirler Marmaris'ten mutlu ayrılıyor"

2024 turizm sezonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü; "Genel olarak turizm sektöründe yaşanan olumsuzluklara rağmen operasyonların başarılı geçmesi Marmaris turizminin güçlü bir yanıdır" şeklinde konuştu.

Gelen misafirlerin Marmaris'ten memnun olarak ayrılması turizmin en zor zamanlarında bile Marmaris'in belli bir potansiyeli korumasını sağladığına dikkat çeken Başkan Ünlü, turizm fuarlarına da değinerek "Turizm fuarları sektörün nereye gittiğini görmemiz açısından çok önemli. Ama tek başına yeterli değil tabi. Bu organizasyonlar başka aktivitelerle de desteklenmeli. Biz de bu noktada bazı çalışmalar başlattık. Etap etap önümüzdeki süreçte turizm adına daha iyi sonuçlar alacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

Muğla ve ilçelerinin beraber tanıtıldığı stant gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Sedat Kirt, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış ilişkiler Daire Başkanı Celal Cem Cengiz ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Cumhur Güven Taşbaşı da standın önemli ziyaretçileri arasında yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris Belediyesi, Uluslararası Turizm Fuarı'nda Tanıtım Yapıyor - Son Dakika

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