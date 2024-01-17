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Marmaris Çetibeli Mahallesi'nde Meydan Düzenlemesi Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Marmaris Çetibeli Mahallesi'nde Meydan Düzenlemesi Çalışmaları Başladı

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çetibeli Mahallesi'nde meydan düzenlemesi ve mahalle meydanı yapmak için çalışmalara başladı. Çetibeli Mahallesi'ne, çok amaçlı salon, muhtarlık binası, büfe, çocuk parkı gibi alanları içeren bir meydan kazandırılıyor. Projenin bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.

Marmaris Çetibeli Mahallesi\'nde Meydan Düzenlemesi Çalışmaları Başladı
17.01.2024 - 15:31,  Güncelleme: 15:38
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Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çetibeli Mahallesi'nde meydan düzenlemesi ve mahalle meydanı yapmak için çalışmalara başladı.

Çetibeli Mahallesi'ne, mahalle sakinlerinin özel günlerine ev sahipliği yapacak çok amaçlı salonun yanı sıra muhtarlık binası, büfe, çocuk parkı gibi alanları da içeren bir meydan kazandırılıyor. Bir süre önce Fen İşleri Müdürlüğü'nce başlatıldığı proje kapsamında bölgenin etrafında yol çalışması da yürütülüyor. 2200 metrekare alanda projelendirilen ve yapımı hızla devam eden projede muhtarlık binası, üstü kapalı çok amaçlı alan, tuvaletler, meydan, büfe, oturma alanı, çocuk oyun alanı, otopark ve yeşil alanlardan oluşuyor. Projenin bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.

"KIRSALDAKİ ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Merkezde yapılan çalışmalar kadar merkeze uzak mahallelerde yürütülen çalışmaları da çok önemsediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Çalışmalarımızı bölge yaşayanlarının ihtiyaçları doğrultusunda projelendiriyoruz. Bu noktada da Çetibeli mahallesinde bir eksiklik vardı. Bir benzerini Karaca mahallesinde yaptığımız, Çetibeli'ne değer katacak bir proje için kolları sıvadık. Mahalle yaşayanlarımızın ve çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri bir alanın yanı sıra, muhtarımız için de mahalleye daha rahat hizmet edebileceği bir muhtarlık binası yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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