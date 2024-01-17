Marmaris Çetibeli Mahallesi\'ne Meydan Düzenlemesi

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çetibeli Mahallesi'nde meydan düzenlemesi ve mahalle meydanı yapmak için kolları sıvadı.

Çetibeli Mahallesi'ne, mahalle yaşayanlarının özel günlerine ev sahipliği yapacak çok amaçlı salonun yanı sıra muhtarlık binası, büfe, çocuk parkı gibi alanları da içeren bir meydan kazandırılıyor. Bir süre önce Fen İşleri Müdürlüğünce başlatıldığı proje kapsamında bölgenin etrafında yol çalışması da yürütülüyor. 2 bin 200 metrekare alanda projelendirilen ve yapımı hızla devam eden projede muhtarlık binası, üstü kapalı çok amaçlı alan, tuvaletler, meydan, büfe, oturma alanı, çocuk oyun alanı, otopark ve yeşil alanlardan oluşuyor. Projenin bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.

Merkezde yapılan çalışmalar kadar merkeze uzak mahallelerde yürütülen çalışmaları da çok önemsediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Çalışmalarımızı bölge yaşayanlarının ihtiyaçları doğrultusunda projelendiriyoruz. Bu noktada da Çetibeli mahallesinde bir eksiklik vardı. Bir benzerini Karaca mahallesinde yaptığımız, Çetibeli'ne değer katacak bir proje için kolları sıvadık. Mahalle yaşayanlarımızın ve çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri bir alanın yanı sıra, muhtarımız için de mahalleye daha rahat hizmet edebileceği bir muhtarlık binası yapacağız" ifadelerini kullandı. - MUĞLA