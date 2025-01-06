Marmaris\'e Lüks Yatlar Getiriliyor

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Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü limanına son bir haftada iki farklı yük gemisi ile 14 süper lüks motor yat getirildi. Yük gemilerinden biri Singapur'dan diğeri ise İtalya'dan ve Amerika'dan getirdiği yatları dev liftler ile denize bıraktı.

Dünyanın en güvenli limanları arasında olan Marmaris Körfezi'ne 2 Ocak'ta gelen Santa Maria isimli, 166 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki kargo yük gemisi, Marmaris Cruise Port'a yanaşarak güvenlik ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemideki sahiplerinin isminin verilmediği 4 yatı dev liftler yardımıyla denize indirdi. Gemi, 4 Ocak'ta Libya Bengazi limanına gitmek üzere ayrıldı.

Üzerinde 10 süper lüks motor yat ile üç gün açıkta bekleyen ve 4 Ocak günü Marmaris Gümrüklü limanına yanaşan 147 metre uzunluğunda ve 23 metre enindeki BBC Rostov isimli kargo yük gemisi ise İtalya ve Amerika'dan getirdiği yatları yapılacak işlemlerin ardından denize indirmeye devam ediyor. Değerleri milyon dolarları aşan yatların sahiplerinin ismi sır gibi saklanırken dev yük gemisinin yarın Mısır'a gitmek üzere limandan ayrılacağı bilgisi edinildi. - MUĞLA