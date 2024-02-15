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Marmaris'e yapılacak olan tesisin imzaları atıldı

MUĞLA - Muğla Valiliği ile Spor Toto Teşkilatı arasında Marmaris ilçesine yapılacak olan 2 bin kişilik Spor Salonu ile Gençlik Merkezi yapım işinin protokolü imzalandı.

Marmaris ilçesine yapılacak olan spor kompleksinde 2 tenis kortu, futbol sahası ve çeşitli branşların kullanabileceği 2 bin kişilik Gençlik Merkezi protokolü imzalandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada "Biz göreve geleli 6 ay kadar bir zaman oldu. Gençlik Spor alanında ciddi yatırımlar alıyoruz. Bugün imzaladığımız protokol Marmaris ilçemizde Gençlik Merkezi ve spor salonu ve 2 tenis kortumuzun protokolünü imzaladık. Burada futbol sahamızda var tam bir spor kompleksi oluyor. Muğla'da spor olarak artık Muğlaspor ile de marka haline geliyor bu tesislerde bu anlamda bizler için, Muğla'da yaşayan insanlar için spor yapmaları için, profesyonel sporcular için çok önem arz ediyor. Muğla'da birçok Ulusal ve Uluslararası spor organizasyonumuz var Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu hem ilimizi hem de ülkemizin tanıtım bakımından milyarlarca insana ulaşıyor. Çok önemli. Yine yamaç paraşütü anlamında Fethiye Babadağ ciddi bir spor turizmi anlamında ciddi bir katkı yapıyor. Bu sene orada spor yapan kişi sayısı 230 bini geçti. Yine orada yapılan Akro Dünya Kupası ciddi bir organizasyon. Yine Bodrumda yapılan Cumhurbaşkanlığı yat yarışları ve yelken yarışları, Uluslararası CUP yelken yarışları gibi çok önemli organizasyonlar yapılıyor. 2023 yılında yapılan spor alanında 9 Uluslararası, 262 Ulusal, 33 bölgesel, 3 analig, 335 il faaliyeti ile birlikte 642 spor faaliyeti yapıldı. Bu bizim için çok önemli Muğla Uluslararası faaliyetlerde 85 madalya aldı. Ulusal faaliyette de 321 madalya aldı. Ayrıca yine 21 sporcumuzda farklı alanlarda milli formayı giymeye hak kazanmıştır. Tabi ilimizde spor alanında 8 tane Süperlig'de faaliyet gösteren spor takımlarımız var 5 tanesi 1. ligde, 8 tanesi 2. Lig, 10 bölgesel Lig'de toplam 31 spor kulübümüz var. Bunlardan biliyorsunuz Çağdaş Bodrumspor basketbolda yine Bodrumspor futbol 1. Lig'de, Köyceğiz Belediyespor, Yalıkavakspor, voleybol branşında Fethiye Gençlikspor Kulübü, Hokey branşında Köyceğiz Göl Spor Kulübü, Muğla Ege Yıldızları Gençlikspor Kulübü Süperlig'te bizleri temsil ediyorlar "dedi.