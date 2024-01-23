Marmaris Hanımeli Pazarı Umut Yılında Mavi-Yeşil Konseptle Açıldı

Marmaris Hanımeli Pazarı, bugün Umut Yılı dolayısıyla mavi-yeşil konseptle açıldı. Pazarı Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret etti.

Marmaris Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi katkılarıyla her hafta Salı günü kurulan Hanımeli Pazarı, bugün 2024 Kadın Meclisi Umut Yılı dolayısıyla mavi-yeşil konseptle açıldı. Pazarı, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ziyaret etti. Kadın Meclisi Başkanı Hatice Kekeva, Belediye Başkan Yardımcıları Suzan Zift, Ali Zağlı ve Burak Demirtaş'ın da eşlik ettiği Başkan Oktay, tezgahları tek tek dolaşarak üreticilerle sohbet etti.

"EL BİRLİĞİ İLE ZORLUKLARI AŞTIK"

Başkan Oktay, "Marmaris olarak çok zor günler yaşadık ama el birliği ile sıkıntıların üstesinden geldik. Yeşil ve mavinin yeryüzünde birleştiği cennet olan Marmaris'imizde hep birlikte umut dolu yarınlara ulaşmak dileğiyle üreticilerimizi tebrik ediyor, her hafta kurulan pazara tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

2024 UMUT YILI OLACAK

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yaşar Kekeva ise "Doğal afetlerin verdiği sonuçlar her ne kadar zarar verse de umut içimizde yeşeren bir filiz gibi bize yol gösterir. Mavi ve yeşilin tüm güzellikleriyle birleştiği Marmaris'imizi 2024 yılında umutlara hep beraber taşıyalım. Umudumuzu hiç kaybetmediğimizi gösterelim istedik. Bu nedenle mavi-yeşil konsepti seçtik. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

SALI GÜNLERİ AÇILIYOR

Marmaris Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin katkılarıyla her Salı günü merkez pazar yerinde kurulan Hanımeli Pazarı, birbirinden ilginç ürünler vatandaşlarla buluşuyor. Sanatsal ürünler, el işi takılar, hediyelikler, organik gıdaların satıldığı pazar her salı günü saat 10.00 – 19.00 arasında kuruluyor. Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği pazar, kadınların ekonomiye katkıda bulunmasına destek oluyor ve halkın uygun fiyata kaliteli ürüne erişimini sağlıyor.