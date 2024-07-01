Marmaris Hatipirimi Mahallesi\'ndeki Park Yenileniyor

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Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Hatipirimi Mahallesi'nde bulunan ve atıl vaziyette duran parkı baştan aşağıya yenilenmek için kolları sıvadı.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçeye bir yandan yeni yeşil alanlar kazandırırken, bir yandan da eskiyen parkları revize ediyor. Hatipirimi Mahallesi'nde bulunan ve atıl vaziyette duran parkta da yenileme çalışması başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmada ilk olarak parkın altyapısı yenilenecek. İçinde muhtarlık binasının da bulunduğu yaklaşık 2000 metrekarelik alanda basketbol sahası, çocuk oyun alanı, açık hava spor aletleri ve oturma alanları olacak. Yetişkinler açık havada spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı bulurken, çocuklar da parkta güvenle vakit geçirecek. Parkın iki ay içinde hizmete açılması hedefleniyor.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de alanda denetimlerde bulundu. Fen İşleri ve Park Bahçeler müdürleri ile birlikte alanı ve projeyi inceleyen Başkan Ünlü, parkın içindeki çınar ağaçlarına dikkat çekerek "Buradaki çınar ağaçlarıyla birlikte yeni ağaçlar da dikerek Yeşil Marmaris'e güzel bir park kazandıracağız" dedi. - MUĞLA