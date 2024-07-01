Muğla\'nın Marmaris ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları başladı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlamaları çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başlandı. Atatürk anıtına çelen sunumu ile başlayan törenler askeri gemiden denize çelenk sunma ile devam etti.

1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren 'Kabotaj Kanunu'nun' 98.yıldönümü kutlamaları Aksaz Askeri Bandosu eşliğinde önce 1 dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunma töreniyle başladı. Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında, '1 Temmuz 1926 tarihinde, Cumhuriyet Türkiye'sinde çok önemli olan kabotaj kanunu yürürlüğe girmiştir. 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret hakkındaki bu kanun; Türk limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşımasının bundan böyle, Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağını belirterek; yaklaşık 350 yıldır süre gelen yabancılara verilen bu imtiyazların sonunu getirmiştir. Bu kanun ile; sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de, bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun bir anlamda, kurtuluş savaşımızın denizlerdeki zaferidir. Bugün ise, bu zaferimizin 98. yılını hep birlikte kutlarken bunca yıldır yapılan uygulama ve kazanımların, ülkemize ekonomik ve stratejik açıdan, çok büyük değerler kazandırdığını görmekteyiz" dedi.

"Dünyada üçüncü sıradayız"

Liman Başkanı Aykanat konuşmasının devamında, "Koylarımız ve marinalarımız, yabancı bayraklı teknelerle dolup taşarken, yapılan çalışmalar sonucu sadece Marmaris'te 600'ün üstünde tekne olmak üzere, Türkiye genelinde ise 9 bine yakın yabancı bayraklı teknenin Türk Bayrağına geçiş işlemi gerçekleştirilmiş ve denizlerimizde daha çok Türk Bayrağının dalgalanması sağlanmıştır. Amatör denizciliğin geliştirilmesi amacıyla, Liman Başkanlıklarınca yapılan, eğitim ve sınav sonucunda ise Türkiye çapında amatör denizci belgesi olan kişi sayısı bir milyonun üzerine çıkmıştır. Ülkemizde, son 15 yıldır istikrarla büyüyen Yat inşasında Türkiye; İtalya ve Hollanda'nın ardından dünyada 3. Sıraya yerleşmiştir. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri ise uluslararası düzeyde kabul görmüş gelişmiş ülkelerle yarışır hale gelmiştir. Bugün aktif gemi insanı sayımız 140 bin olup Çin'den sonra dünyada 2.sıradadır. Denizlerimizde mavi turlar, yıllar önce yabancı bayraklı tekneler ile düzenlenmekte iken, bugün ise Türk Bayraklı mavi tur filomuz, sadece Akdeniz'in değil, dünyanın en büyük filosu durumuna gelmiştir. Bu dinamizm sadece sektörel anlamda da değildir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin denizdeki bekası Mavi Vatan doktrini de denizlerdeki gücümüzün ve ülkümüzün bir göstergesi olmuştur" sözlerinin ardından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı.

Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük Marmaris Liman başkanı Eray Aykanat, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, ilçe kurum ve kuruluş müdürleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından TCSG 310 Sahil güvenlik botu ile Marmaris Körfezi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve tüm şehitler için denize çelenk bırakıldı.

İlçedeki kutlamalar, saat 18.00 de Atatürk meydanında; su sporları gösterisi, yağlı direk, halat çekme ve yüzme yarışmalarının ardından yapılacak olan ödül töreni ile son bulacak. - MUĞLA