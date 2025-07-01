Marmaris\'te 1 Temmuz Kabotaj Bayramı çelenk sunma töreni ile başladı

1 Temmuz Kabotaj bayramı kutlamaları Marmaris'te törenlerle kutlanıyor. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Muğla'nın Marmaris ilçesi Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, açılış konuşması ile sona erdi. Törenin bitiminde protokol üyeleri, Sahil Güvenlik Botu ile denize açılarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Marmaris Su Sporları Derneği'ne bağlı sporcular denizde gösteri yaparak sahil güvenlik botuna eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

İlçedeki kutlamalar saat 18.30'da Marmaris Atatürk Meydanı'nda yapılacak olan yüzme, piyade tekne, halat çekme ve 18 yaş üstü bireylerin katılabileceği yağlı direkten bayrak alma yarışmaları ile devam edecek. Etkinlikler, ödül töreni ile sona erecek.

Törene; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Marmaris Liman Başkanı, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, ilçe kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA