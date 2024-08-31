Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Marmaris\'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen fener alayı ve '3 Tenor' konseriyle büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaş bayram coşkusunu birlikte yaşadı. Fener alayında binlerce vatandaş bayrak ve meşalelerle yürürken, konser öncesi Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türk ulusunun zaferini kutladı ve sanatçılara teşekkür etti. Konser, sevilen Türkçe şarkılarla sona erdi.

31.08.2024 11:20  Güncelleme: 11:22
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen fener alayı ve Murat Karahan, Efe Kışlalı, Levent Gündüz'den oluşan '3 Tenor' konserinde binlerce vatandaş bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

30 ağustos Zafer Bayramı, Marmaris'te coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından bayramın coşku ve neşe dolu esas kutlaması ise akşam yapıldı. Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği fener alayında binlerce vatandaş ellerinde bayrak ve meşalelerle Ketenci Otel önünde buluştu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve meclis üyeleri de vatandaşlarla birlikte yürüdü.

Bayrak ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüyen vatandaşlara motosiklet grupları da eşlik etti. Vatandaşların yol kenarlarında, pencere ve balkonlarda alkışlarla karşıladığı kortej Atatürk Meydanı'na kadar coşkuyla yürüdü. Fener alayı Atatürk Meydanı'nda son bulurken kalabalığı sahnede Murat Karahan, Efe Kışlalı, Levent Gündüz'den oluşan '3 Tenor' karşıladı.

Konser öncesi Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de sahneye çıkarak yurttaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Ünlü şunları söyledi; "Bu akşam Marmaris olarak Türk ulusunun son büyük zaferini bir kez daha coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos bence, Türk ve dünya tarihi açısından başka bir öneme daha sahiptir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi nasıl ki dünya tarihini değiştirmişse işte 30 Ağustos da böylesine önemli bir gündür. Türk ulusunun zaferi; bir anlayışa, bir yönetim modeline, bir sisteme karşı duruşun, bir itirazın başlangıcıdır. ve bu sebeple de dünya tarihi açısından İstanbul'un fethi kadar önemlidir, Türk ulusunun dünya tarihine bıraktığı çok önemli bir izdir. Büyük Atatürk savaş alanlarındaki zaferlerin ekonomik, sosyal, bilimsel, kültürel zaferlerle perçinlenmediği sürece eksik kalacağını biliyor, bu sebeple de bu alanlarda sürekli modeller geliştiriyor, Türk ulusunun bu modellere aktif katılımını istiyordu. Biz de bugün Atamızın hedef gösterdiği kültür modeline, ulusumuzun kültürel ilerlemesine katkı koymak istedik. Sevgili Murat Karahan, Efe Kışlalı ve Levent Gündüz'ü bu önemli günde sizlerle bir araya getirdik. Ülkemizin adını dünya çapında duyuran değerli sanatçılarımıza Büyük Atatürk'ün kültür zaferine sundukları katkı için teşekkür ediyor, coşkumuza ortak olan herkese sevgilerimi sunuyorum." Ünlü sözlerini şöyle bitirdi; "3 tenorumuzun bu geceki sesleri dünyaya barış olsun, şarkıları insanlığa umut olsun, haykırışları Büyük Atatürk ve O'nun silah arkadaşlarına, şehitlerimize, gazilerimize, Türk ulusunun ilerlemesine katkı koyan tüm devlet büyüklerimize teşekkür olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun."

Aryaların yanı sıra sevilen Türkçe şarkıları büyük bir coşkuyla söyleyen 3 Tenor'a vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konser 'Memleketim' ve 'İzmir Marşı' ile sona erdi. Konserin sonunda Başkan Acar Ünlü, sanatçılara çiçek taktim etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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