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Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu - Son Dakika

Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu

31.01.2022 17:01
Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı' isimli konferansta günümüz eğitim sistemi, sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı' isimli konferansta günümüz eğitim sistemi, sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Taşkın Yüksel, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yüksel'in konuşmacı olarak katıldığı 'İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı' isimli konferans Marmaris'te yapıldı. Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansı çok sayıda davetlinin yanı sıra CHP PM Üyesi Gizem Özcan Sayar, CHP Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Suat Özcan, Mürsel Alban, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı da izledi.

Konferansın açılışında bir konuşma yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, zor bir yıl geçiren Marmaris için bu tarz etkinliklerin moral kaynağı olduğunu söyledi. Oktay, "Belediye olarak tüm eğitim kurumlarına gücümüz oranında gerekli katkıları sunuyoruz. Ancak bakıldığında bunlar tek başına yeterli kalmıyor. Sistemle alakalı bizim köklü değişikliklere, çözümlere ihtiyacımız var. İnanıyorum ki bugün bu konuyla da ilgili bilgiler edineceğiz" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yüksel de "Laikliği öne çıkartmadan eğitimi konuşamayız. Laiklik dediğimiz şeyin talim alanı eğitimdir. Dolayısıyla eğitimdeki tüm taleplerimizi laiklik bağlamında konuşmalıyız ve laiklik söylemini öne çıkartmalıyız" açıklamasını yaptı. - MUĞLA

Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu
Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu

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Ankara Üniversitesi, Marmaris, Ankara, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Marmaris'te 'Eğitim Hakkı' konuşuldu - Son Dakika


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