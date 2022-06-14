Marmaris'te hafta sonu dolu dolu geçti - Son Dakika
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Marmaris'te hafta sonu dolu dolu geçti

14.06.2022 00:57
Marmaris'te hafta sonu dolu dolu geçti

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde hafta sonu düzenlenen etkinlikler renkli anlar yaşattı.

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde hafta sonu düzenlenen etkinlikler renkli anlar yaşattı.

Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali dolu dolu programlarla devam ediyor. 10 Haziran Cuma günü Emin Çapa'nın söyleşisinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konseriyle açılan festival, hafta sonu da dolu dizgin devam etti.

Festivalde Hayati Misman'ın birbirinden değerli eserlerinden oluşan sergisi İçmeler Sanatevi'nde açıldı. Sub-Rehavi&Datcazz grubunun ezgileriyle renklendirdiği açılışa çok sayıda sanatsever katıldı. Ay sonuna kadar açık kalacak serginin açılışında Hayati Misman eserleriyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Pazar günü ise etkinliklerin adresi Osmaniye Balevi oldu. Balevi sanat, bilim ve müzikle dolup taştı. MAKSAD Oda Müziği Topluluğu'nun bir konser verdiği Balevi'nde Heykeltıraş Elif Özer'in balmumu eserinin açılışı gerçekleşti. Çevre ve Arı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Beştoy'un 'Lal'i Aramak' başlıklı arıcılık söyleşisi ile renklenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Pazar günü ayrıca Sub-Rehavi&Datcazz grubu, Yat Limanı mini amfide verdiği konserle yerli ve yabancı turistlerle vatandaşlara güzel zamanlar yaşattı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Emin Çapa, Marmaris, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Marmaris'te hafta sonu dolu dolu geçti - Son Dakika

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