Marmaris'te Riskli Yapı Sorunu: Gamze Öniz'in İsyanı - Son Dakika
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Marmaris'te Riskli Yapı Sorunu: Gamze Öniz'in İsyanı

Marmaris\'te Riskli Yapı Sorunu: Gamze Öniz\'in İsyanı
07.07.2025 13:10  Güncelleme: 13:22
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Marmaris'te bir binayı yıktıran Gamze Öniz, yıkım sonrası arsasına inşaat yapamadığını belirterek Marmaris Belediyesi'ni evrakları sümenaltı etmekle suçluyor. Bitişik binaların ortak temeli nedeniyle oluşan sorun, can güvenliği riski taşıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi'nde babasından kalan ve bir dönem otel olarak kullanılan binayı kontrol ettiren Gamze Öniz, yapı için 2022 yılında "depreme karşı risklidir" şerhi konulmasının ardından binasını yasal sürece uygun şekilde yıktırdı. Ancak yıkım sonrası yaşananlar, onu üç yıldır süren bir çıkmazın içine soktu. Marmaris Belediyesi'ni evrakları sümenaltı etmekle suçlayan Gamze Öniz, 3 yıldır ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te yaşayan Gamze Öniz, babasından miras kalan ve otel binası olarak kullanılan binanın depreme dayanıksız olduğunu görünce binayı yıktırmaya karar verdi. Yıkıma başlanırken, bitişiğindeki 11 nolu parselde bulunan yapının kendi binasıyla betonarme olarak bitişik inşa edildiği ortaya çıktı. Temel kotuna inildiğinde ise iki yapının aslında tek bir temel üzerine oturduğu anlaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 1 Haziran 2023 tarihli yazısıyla yıkıma onay verdi; yıkım tamamlandı. Ancak ortak temel nedeniyle yeni bir yapılaşmaya izin verilemiyor.

"İki bina tek temel üzerine oturtulmuş"

Şu anda çok değerli bir arsası olmasına rağmen Marmaris Belediyesi'nin vurdumduymazlığı ve yaklaşık 3 yıldır evrakları sümenaltı etmesinden dolayı arsasına inşaat yapamadığını belirten Gamze Öniz, "Yandaki binayla temelimiz tek parça, burayı kazarsam o bina çökecek. Bir deprem olsa bu bina kendi kendine çökecek. Kimseyi evinden etmek istemem ama deprem atacak. O zaman bu vebalin altından kim kalkacak?" diye soruyor.

"Karot raporu elimde, bina çok riskli çıktı"

Kendi binasından 10 Mayıs 2022'de karot aldırdığını, rapor sonucunun çok ciddi düzeyde riskli yapı olarak çıktığını belirten Gamze Öniz, "Ben kentsel dönüşüm başvurusunu yaptım. Babamdan kalan bir oteldi burası, işletmesini de yıllarca biz yaptık. Ama sağlam olmadığını düşünerek harekete geçtim. Yıktırdım. Ne yazık ki temele indiğimde yandaki bina sallandı. Sonradan öğrendik ki iki yapı tek bir temel üzerine oturmuş, projeleri ayrı olsa bile donatıları iç içe geçmiş. O yıllarda belediye bu yapıya nasıl ruhsat verdi bilmiyorum ama ceremesini şimdi ben çekiyorum" diye konuştu.

Şu anda değeri oldukça yüksek olan arsasına çivi bile çakamadığı belirten Öniz, "Her şeyi yasal yollarla yaptım ama Marmaris Belediyesi'nden üç yıldır hiçbir ilerleme kaydedemedim. Bakanlıklar sürece duyarlılıkla yaklaşıyor. Ancak yerel yönetimden bir türlü yanıt alamıyoruz. Bu mesele artık imar değil, can güvenliği meselesi. Marmaris Belediyesi'nin bir an önce sorunumuza çözüm bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediyesi yetkilileri konu ile ilgili, kurumlarınca yapılması gereken tüm işlemlerin yapıldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı denetim firması ataması yapılmasının beklendiğini ileri sürdü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Riskli Yapı Sorunu: Gamze Öniz'in İsyanı - Son Dakika

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