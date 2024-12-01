Marmaris'te Sağanak Yağışlar Etkili Oldu - Son Dakika
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Marmaris'te Sağanak Yağışlar Etkili Oldu

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Marmaris'te sağanak yağışlar sonucu bir balıkçı teknesi suya gömüldü, kapalı çarşıda su baskınları yaşandı.

01.12.2024 17:13
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Marmaris'te sağanak etkili oldu, balıkçı teknesi suya gömüldü

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında tüm birimler teyakkuza geçerken, azmakta demirlenmiş bir balıkçı teknesi suya gömüldü.

Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden olan Marmaris ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelindeki tüm birimler teyakkuza geçerken, şuana kadar sel baskını yaşanmadığı öğrenildi. Kapalı çarşıdaki bazı işyerlerinde su baskınları yaşanırken, azmak kenarına demirlenmiş küçük balıkçı teknesi de yağışlardan nasibini aldı. Etkili olan sağanak sonrasında su alan yaklaşık 3 metrelik tekne suya gömüldü. Yağmurun ara ara rüzgarla birlikte devam ettiği Marmaris'te yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar da Marmaris'te yağmurun da güzel olduğunu belirtti. Çatılardan akan sular sebebiyle su baskını yaşayan kapalı çarşı esnafları da sıkıntı çektiklerini ifade ederek yetkililerden destek istedi. Yağışların zaman zaman gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği öğrenildi.

Marmaris\'te Sağanak Yağışlar Etkili Oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Sağanak Yağışlar Etkili Oldu - Son Dakika

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