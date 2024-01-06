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Marmaris Belediyesi, Beldibi İnönü Caddesi'nde yeni bir park inşa ediyor - Son Dakika
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Marmaris Belediyesi, Beldibi İnönü Caddesi'nde yeni bir park inşa ediyor

Marmaris Belediyesi ekipleri, Beldibi İnönü Caddesi üzerinde 2000 metrekarelik yeni bir parkın yapımına başladı. Parkta oturma yerleri, oyun parkı, spor alanı, tartan pist, futbol sahası ve trambolin alanı bulunacak. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, parkın gençlerin ve bölge halkının gözdesi olacağını belirtti. Ayrıca, Marmaris genelinde bulunan 353 parkın da rutin bakımlarının yapıldığı ifade edildi.

Marmaris Belediyesi, Beldibi İnönü Caddesi\'nde yeni bir park inşa ediyor
06.01.2024 - 11:22,  Güncelleme: 11:27
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Marmaris Belediyesi ekiplerinin Beldibi İnönü Caddesi üzerinde yapımına başladığı 2000 metrekare büyüklüğündeki parkta hummalı çalışma devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ettiği parkta, oturma yerleri, oyun parkı, spor alanı, tartan pist, futbol sahası ve trambolin alanı da yer alacak.

GENÇLERİN GÖZDESİ OLACAK

Parktaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yeşil Marmaris'i yeni parklarla buluşturuyoruz. Yakın bir zamanda burayı da mahallemize yeşil alan olarak kazandıracağız. Bittiğinde gençlerimizin başta olmak üzere tüm bölge halkının gözdesi olacak. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, güzel vakit geçireceği alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

PARKLAR KONTROL ALTINDA

Marmaris genelinde bulunan 353 parkın da rutin bakımlarını yaptıklarını kaydeden Oktay, "İlçemize yeni yeşil alanlar kazandırırken mevcut parkların da bakımını asla ihmal etmiyoruz. Peyzaj çalışması ve bitki bakım çalışmalarımıza aralıksız devam ettiğimiz toplam 300 bin metrekare büyüklüğündeki 353 parkımız her zaman bakımlı, hep temiz ve konforlu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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