Marmaris\'te Yeni Turizm Sezonu Hazırlıkları Başladı

Muğla'nın dünyaca ünlü turizm kenti Marmaris'te yeni sezon hazırlıkları başladı. GETOB Başkanı Mustafa Deliveli; "İlk turist kafilesi 10 Mart itibarı ile gelecek" dedi.

Türkiye'nin bacasız sanayisi olarak nitelendirilen turizmde sezon yaklaşırken, kış rehavetini üzerinden atan Marmaris'te işletmeciler tadilatlarına hız kazandırdı. Restoran ve apart yetkilisi Kadir Alkan 2 ay önce tadilatlara başladıklarını ifade ederek ilk misafirlerinin 1 Nisan'da gelecek olan İngilizlerin olacağını ve sezonu açacaklarını söyledi.

Otel işletmecisi turizmci İhsan Öztürk de yaklaşan sezon çalışmaları ile ilgili "Marmaris'e ilk misafirlerimiz 10 Mart itibariyle İngiltere'den başlayacak ama biz otelimize ilk misafirlerimizi Nisan ayında alacağız. Tadilatlar da devam ediyor. Otelimizi tamamen yeniledik ve artık Nisan'ın 15'i itibariyle misafir kabulüne başlayacağız. Sonra Nevruz var. Nevruz'da da bir yoğunluk bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Beklentimizin üzerinde bir sezonu tamamladık"

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli ise "Öncelikle zor başlayan bir 2023 sezonunu geride bıraktık. Zor başlayan derken bildiğiniz üzere hepimizi çok derinden üzen deprem felaketi, seçimler, enflasyon, kur derken turizmci açısından da zorlu bir başlangıç yaptık. Fakat Marmaris ve Dalaman bölgesi olarak gerçekten beklentimizin üzerinde bir sezonda sezonu tamamladık. Kişi geceleme, sayıları büyütmeye çalıştığımız pazarlardan aldığımız pay tüm bunları üst üste koyduğumuzda 2023 sezonunun iyi bir sezon olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Hummalı bir tadilat dönemini tamamlıyoruz"

Geçen sezonki kazançların yine otellerin yenilenmeleri için kullanıldığını belirten Deliveli; "Malum pandemi, afetler gibi birçok sıkıntıdan ve zorluktan ötürü, son iki üç sene içerisinde tesisler renovasyon, yenilik gibi planları ertelemek durumunda kaldı. Fakat geçen sene olumlu bir sezon tamamlayınca tesisler büyük ölçüde ertelediği tadilatlarına başlamış bulunmakta. Bu kış adeta birçok tesiste nefes almadan hızlı bir tadilat dönemine girdik ve tamamlamak üzereyiz. Tüm otelciler olarak derneğimizin üyelerinden kimisi dış mekanlarında, kimisi odalarında, kimisi teknik altyapısında derken tesisler ödedikleri, iki üç senedir yapamadıkları, planladıkları tadilatları şu an yapmak ve bitirmek, tamamlamak üzereler. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sonuçta biz bölgemiz olarak geniş ürün yelpazesiyle birçok bütçeye hitap eden ve çok kaliteli hizmet veren bir turizm destinasyonu ve bu iddiamızı, bu rekabet gücümüzü korumak için bizim tesislerimizin yeni kalması, yatırım yapabilmemiz lazım" dedi.

Başkan Deliveli tadilat giderleri ile ilgili de konuşarak "Geçen sene açıkçası kredilerde erişim konusunda sıkıntılar yaşanmaktaydı. Tabii ki dünya genelinde olan ve Türkiye'deki enflasyon sebebi ile düşük faizler olsa dahi kredilerin, vadelerin kısa olması, miktarların düşük olması, erişim sıkıntısından çok fazla krediye erişim sağlanamadı. Fakat şu an her ne kadar krediler, faizler yüksek olsa da krediye erişim biraz daha rahatladı, vadeler uzadı. Bu da tesislerin de finansal gücüne de bir katkı sağlamakta. Yüksek fonlama maliyetlerine rağmen yine de şu an tesisler bunlardan istifade edip öz kaynaklarıyla tesislerini yenilemekte. Çok yakın zamanda iki hafta içerisinde tesislerimiz birer birer hızlı, hızlı bir şekilde, özellikle öncelikle sahil bandında olanlar öncelikli olmak üzere açılmaya başlamakta. 15 Mart itibariyle ilk uçaklar Birleşik Krallık'tan bölgemizde Dalaman Havalimanı'na ulaşacak ve Marmaris'te oteller müşterilerini, misafirini ağırlamaya başlayacak. 15 Mart'tan 1 Nisan'a kadar olan zamanda da hızlıca tesisler açılacak" şeklinde konuştu.

"Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın"

GETOB Başkanı Mustafa Deliveli yaklaşan turizm sezonunda tatil planını henüz yapmayan vatandaşlara seslenerek "Türkiye içinde yerel tatil tüketicilerimiz ve Türk misafirlerimiz içinde bir çağrıda bulunmak isterim. Hala erken rezervasyon dönemleri dönemi içerisindeyiz. Cazip indirimleri, yüksek indirimleri yine devam ediyor. Bu fırsatı kesinlikle kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Marmaris bölgemizde uygun fiyatlar, geniş yelpaze, birçok ürün çeşidiyle her bütçeye uygun tesislerimiz mevcut" diyerek erken rezervasyon çağrısında bulundu.