Marmaris'te Yeni Yıl Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Marmaris'te Yeni Yıl Heyecanı Başlıyor

Marmaris\'te Yeni Yıl Heyecanı Başlıyor

Marmaris Belediyesi, 31 Aralık'ta düzenleyeceği eğlence dolu programla yeni yılı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açılan Yeni Yıl Panayırı'nda çeşitli etkinlikler ve konserler yer alacak.

29.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:24
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Yeni yıla sayılı günler kala Marmaris'i yeni yıl heyecanı sardı. İlçeyi bir gelin gibi süsleyen ve Yeni Yıl Panayırı'nda bir dizi etkinlik düzenleyen Marmaris Belediyesi, 31 Aralık'ta da eğlence dolu bir program hazırladı.

Marmaris'i yeni yıl heyecanı sardı. Marmaris Belediyesi, 31 Aralık'a da eğlence dolu bir program hazırladı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 20 Aralık'ta açılan Yeni Yıl Panayırı'nda alışveriş ve eğlenceyi bir araya getiren Marmaris Belediyesi, 7'den 70'e binlerce vatandaşı ağırladı. Marmaris'e özgü yiyeceklerden hediyelik eşyalara, el işi ürünlerden takılara kadar birçok ürünün satışa sunulduğu alanda çocuklar da unutulmadı. Mini lunaparkta çocuklar gönüllerince eğlenirken büyükler de bol bol fotoğraf çekti. Kurulan sahne de akşamları da dans ve müzik gösterileri yapıldı. Marmaris'in tanınmış müzisyenleri, dansçıları ve DJ'lerinin sahne aldığı etkinliklerde vatandaşlar soğuk havaya rağmen gönüllerince eğlendi.

Müzik ve eğlencenin merkezi 19 Mayıs Gençlik Meydanı, 31 Aralık akşamı da yeni yıl kutlamasına ev sahipliği yapacak. 31 Aralık Salı günü kutlamalar saat 20.00'da DJ Müfit Cessar'la başlayacak. Saat 22.00'da ise Grup Rapsodi sahne alacak. Yeni yıla Rapsodi'nin söylediği şarkılar ve türkülerle girecek olan Marmarisliler, 02.00'ye kadar DJ Müfit Cessar'ın performansıyla eğlenmeye devam edecek.

Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "2025'e yeni umutlarla, yeni başlangıçlar, yeni sevinçlerle gireceğiz. Yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm halkımızı yeni yıl konserimize bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Yeni Yıl Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

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