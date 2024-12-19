Marmaris\'te Yeni Yıl Panayırı Başlıyor

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Marmaris Belediyesi tarafından kurulan Yeni Yıl Panayırı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 20 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. 15 gün boyunca eğlencenin ve alışverişin kalbi burada atacak.

2024 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, Marmaris Belediyesi de yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Panayırı, eğlencenin ve alışverişin merkezi olacak. Marmaris'teki esnaflarının stant kurduğu panayırın açılışı 20 Aralık Cuma günü olacak.

16.30'da minik öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla başlayacak kortej yürüyüşü ile başlayacak Yeni Yıl Panayırı 5 Ocak'ta sona erecek. Hediyelik eşya, kitap, doğal taş, aksesuar, takı gibi ürünlerin satılacağı alanda ayrıca yöresel tatların yer alacağı stantlar da kurulacak. Ayrıca çocuklar için de oyun alanları olacak.

Meydandaki kutlamalar kapsamında Marmaris'in sevilen seslerinin sahne alacağı Marmaris Sahne'de ise her akşam değişik etkinlikler düzenlenecek. 31 Aralık'a kadar her akşam 17.00'de DJ performanslarıyla başlayacak etkinliklerde Duygu Sahan, Sabri Şen, Serhatcan, Halil, Tuna Ünlü gibi isimler sahne alacak. Ayrıca Altın Adımlar Dans Akademisi ve Tazelenme Üniversitesi Korosu da yılbaşı coşkusuna ortak olacak.

Müzik, dans ve görsel şovlarla süslenecek etkinlikler kapsamında 31 Aralık Salı günü ise 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda büyük yılbaşı konseri düzenlenecek. Saat 19.00'da DJ Müfit'le başlayacak kutlamalar saat 22.00'de Marmaris'in sevilen ismi Barış Fırındüzü'nün sahne alacağı konserle devam edecek. Saat 24.00'te yeni yıla girilmesinin ardından saat 02.00'ye DJ performansı devam edecek.

Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Bu yıl hem yerel esnafımızı hem de halkımızı memnun edecek güzel bir program hazırladık. Yeni yıl heyecanını hep birlikte yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - MUĞLA