Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Yoğun İlgi Görüyor

Marmaris\'te Yeni Yıl Panayırı Yoğun İlgi Görüyor

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Panayırı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 7'den 70'e herkese yeni yıl heyecanı yaşatıyor. Panayırda; yerel yiyecekler, hediyelik eşyalar, mini lunapark ve çeşitli etkinlikler ile dolu bir atmosfer oluşturulmuş durumda.

23.12.2024 19:08  Güncelleme: 19:11
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Marmaris Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda kurulan Yeni Yıl Panayırı ve akşamları gerçekleştirilen etkinlikler 7'de 70'e herkese yeni yıl heyecanı yaşatıyor.

Yeni yılı karşılamaya hazırlanan Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda açılan Yeni Yıl Panayırı 7'den 70'e vatandaşların uğrak noktası oldu. Marmaris'e özgü yiyeceklerden hediyelik eşyalara, yılbaşı süslerinden el işi ürünlere kadar birçok satış standının yanı sıra çocuklar için mini lunaparkın kurulduğu alan büyük ilgi görüyor. Akşamları DJ performansları, konserler, dans gösterileri ile renklenen Yeni Yıl Panayırı'nda keyif gün boyu sürüyor.

Özellikle Marmaris lezzetlerinin satılmasından ve bölgeye ait markaların stant açmasından memnuniyeti dile getiren vatandaşlar; meydanın girişine kurulan 2025 yazısı, ışıklı hediye paketi figürü ve Marmaris'in simgesi 'martı' logolu fotoğraf çekme alanında anı ölümsüzleştirmek için sık sık fotoğraf çektiriyor. Gün boyu yeni yıl alışverişi yapmak ve gezmek için gelen misafirleri ağırlayan 19 Mayıs Gençlik Meydanı, akşam saatlerinde ise vatandaşları müzikle karşılıyor. Alana kurulan sahnede hava şartlarının uygun olduğu her akşam konser, dans gösterileri, DJ performansları sergileniyor.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve meclis üyelerinin katılımı ile 20 Aralık'ta açılan panayır 5 Ocak'a kadar meydanda kurulu olacak. Her gün alanı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve çocuklara ücretsiz lunapark bileti dağıtan Belediye Başkanı Ünlü yeni yılı hep birlikte karşılamanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Marmaris halkının yeni yıl panayırına büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Ünlü, "Hem yerel esnafımız hem de vatandaşlarımız çok memnun kaldı. Bu da bizi mutlu etti. Yeni yıla büyük umutlarla giriyoruz. Ben şimdiden bütün halkımızın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmaris'te Yeni Yıl Panayırı Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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