Marmaris yazı yaşamaya devam ediyor - Son Dakika

Marmaris yazı yaşamaya devam ediyor

İngiliz turistlerle birlikte ilçedeki hareketlilik arttı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde plaj eğlenceleri devam ederken, yaz gününü aratmayan görüntüler oluşuyor.

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından Avrupalı turist beklentisi turizmcilerde gelecek sezon beklentisi oluşturdu. Marmaris'te tatil yapan Ukrayna, Rusya ülkelerinden olan turistlerden sonra İngilizler ve Avrupa ülkelerinden turistler gelmeye başlayınca turizmcilerde hareketli günler yaşamaya başladı. Özellikle plajlarda turistlerin işletmelerden gelen müzikler eşliğinde sahilde dans etmesi ve eğlencesi sokaklara taşıyor.

Yazdan kalan bir Marmaris gününde sahilde eşi ile güneşlenen Finladiyalı turistlerden Sanna Haccoland "Önce internet üzerinden gidebileceğimiz ülkelere baktık, tur operatörü ile anlaştıktan sonra ilk defa Türkiye'ye geldik. İnsanlar çok arkadaş canlısı, yemekler çok lezzetli hava ve deniz çok güzel. Finlandiya'da sonbahar yaşanıyor yağmurlar başladı. Burası Kovid tedbirleri açısından da çok güvenli, aşı kartlarımız var ülkemiz zaten güvenli ülke olarak belirlediği için içimiz çok rahat" şeklinde konuştu.

Gelecek sezondan çok beklentimiz var

İngiltere'nin aldığı karar her ne kadar geç alınmış bir karar olsa da umutlarımızı tekrar arttırdı " diyen otel işletmecisi Ümit Kızıl ise "Bu dünya genelinde yaşanan bir sıkıntı olduğu için yapacak bir şeyimiz yok, İngilizler Akdeniz bölgesine daha çok geliyor. Üç beş oda dahi olsa bir bir buçuk ayı kalan sezonumuz canlandı. Esnaflarımızın yüzü az da olsa güldü. Önümüzdeki sezondan beklentimiz çok daha yüksek" dedi.

Kapalı çarşı ve Marina bölgesinde ki esnaflardan Cenk Karabulut İngiliz tursitlerin gelmesini değerlendirerek, " Açıkçası dolaylı yoldan bize etkisi olacak, şua ana kadar çok yoğun girişler olmadı. Ekim başı gibi girişlerin daha çok olacağı söyleniyor, bu da bizi pozitif olarak etkiledi. Şu an da bize maddi olarak bir etkisi yok, beklemedeyiz" diye konuştu.