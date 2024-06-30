Masal Yolu tiyatrosu konteyner kentte çocuklara moral oldu - Son Dakika
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Yerel

Masal Yolu tiyatrosu konteyner kentte çocuklara moral oldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde K-27 Konteyner Kentte sergilenen İstanbul Devlet Tiyatrosu Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli 'Masal yolu' tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

30.06.2024 18:51
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'Masal Yolu' tiyatrosu konteyner kentteki çocuklara moral oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde K-27 Konteyner Kentte sergilenen İstanbul Devlet Tiyatrosu Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli 'Masal yolu' tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından 'Hiçbir Yeri Unutmadık Büyük Anadolu Turnesi' çerçevesinde deprem bölgesi olan Adıyaman ve ilçelerindeki konteyner kentlerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kamyon Sahnede Masal Yolu" adlı çocuk oyunu sergilendi.

Hem çocukların hem de büyüklerin doyasıya eğlendiği 'Masal Yolu' tiyatro oyunu, izleyicilere unutulmayacak dakikalar yaşattı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu Masal Oyunu Yönetmeni Gökçe Kurt Elitez, "İstanbul Devlet Tiyatroları olarak, Büyük Anadolu Turnesi kapsamında biz de 'Masal Yolu' oyunumuzla geldik. Deprem bölgesindeki çocuklarla buluşmak bizim için çok kıymetli. İlk zamanlardan bu yana kadar Devlet Tiyatrosu olarak olabildiğince oyunlarımızla Konteyner kentlerde ve çadır merkezlerinde herkesle bir arada olmaya çalıştık. Çünkü sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Yaklaşık bir buçuk sene geçtikten sonra tekrar gördük ki, aslında sadece çocukların değil, yetişkinlerin de sanata ihtiyacı var. Annelerin ve babaların oyunlarla daha çok eğlendiğine şahit olduk. Gözleri dolduğu o anda, annenin ve babanın aslında sanattan nasıl şifalandığını gördük. O yüzden diyoruz ki, korkular küçülüyor, kalpler büyüyor" diye konuştu.

Tiyatro oyununu izlemeye gelen çocuklar, çok eğlendiklerini belirterek böyle sanatsal faaliyetlerin tekrar edilmesini istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Masal Yolu tiyatrosu konteyner kentte çocuklara moral oldu - Son Dakika

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