'Masalistanbul' Festivali, Küçükçekmece'de Başlıyor

Masalların büyülü dünyasına yolculuk, bu sefer 'Ağaç Gölgesinde Masallar' teması ile başlıyor. Küçükçekmece Belediyesi, dünyanın dört bir köşesinden masal anlatıcılarını 'Masalİstanbul' Festivali ile Küçükçekmece'de buluşturuyor.

24 Mayıs Salı günü saat 19.00'da Fatih Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi önünden Göl kenarı Amfi Tiyatro'ya yapılacak olan masal yürüyüşüyle startı verilecek olan festivalin açılışında, Manuş Baba sahne alacak.

Masalı, müzik, resim, yoga ve sanatın çeşitli dallarıyla buluşturacak festival, bu yıl güçlü bünyesi, birbirinden farklı ancak bir bütün olan dallarıyla kardeşçe yaşamanın, doğumun ve döngüsel yaşamın sembolü olan ağacı konu alıyor.

"FESTİVALİN, BİR AĞAÇ GİBİ KARDEŞÇE YAŞAMAYA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, tüm İstanbulluları Göl Kenarı'nda başlayacak festivale davet ederek, şunları söyledi:

"Masalİstanbul'un 3'üncüsüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu festivali 'Kuş Kanadında Masallar' ardından 'Suyla Gelen Masallar' temasıyla gerçekleştirmiştik. Bu yıl 'Ağaç Gölgesinde Masallar' diyoruz. Masal Festivalimizle doğaya ve doğa sevgisine dikkat çekerken tüm insanlığı bu unsurlara da daha fazla değer vermeye davet ederek, farkındalık oluşturmayı hedefledik. İlçemizin anıt ve korunmaya değer 26 adet ağacı bulunuyor. 19 çeşit ağacımız da yeşiliyle ve tüm görkemiyle Küçükçekmecemizin çehresini güzelleştiriyor. Uluslararası Masal Festivali ile başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın katkısıyla doğal ve kültürel miraslarımızı masallarla gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda, 6 gün boyunca ilçenin çeşitli noktalarında masal anlatıcıları; masal kamyonu ve masal bisikleti ile yetişkin ve çocuklarla buluşacak. Yaz mevsimini karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde festivalde anlatılan ağaç masallarının, umudumuzu bir ağacın gökyüzüne uzanan güçlü gövdesi gibi ayağa kaldırmasını, barışa, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

ULUSLARARASI MASAL ANLATICILARI KONUK OLUYOR

Festivalde 6 gün boyunca yerli ve yabancı masal anlatıcıları, müzisyenler, edebiyatçılar, clown ve pandomim sanatçıları ilçenin 19 farklı noktasında Küçükçekmecelilerle buluşarak, katılımcıları masal yolculuğuna çıkaracak. Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde yerel masal anlatıcılarının yanı sıra İtalyan, Fransız ve Güney Koreli alanında uzman anlatıcılar da Küçükçekmece'ye konuk olacak.

Festivalin yönetmenliğini, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç; sanat yönetmenliğini ise Nazlı Çevik Azazi yapıyor.

19 FARKLI NOKTADA MASALLAR ANLATILACAK

Festival kapsamında masal anlatıcıları, ilçedeki kültür merkezlerinin yanı sıra Halkalı Millet Kütüphanesi, Hünerli Eller Çarşısı, Yaşar Kemal Sanatevi, Güzel Sanatlar Akademisi, Seyir Terası, Akşemsettin İlkokulu, Mehmet Akif Mahallesi İkitelli Ortaokulu, Zühtü Şenyuva İlkokulu, Yarımburgaz Mahallesi, Kanarya Mahallesi'nde masalseverlerle buluşacak. İlçedeki iki hastanenin sağlık çalışanlarının çocuklarının öğrenim gördüğü kreşlerde de masal anlatıcıları çocuklarla bir araya gelecek.