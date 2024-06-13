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'Mavi Bebek' hastalığı teşhisi konan bebek ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan bebeğe sık görülen doğumsal kalp hastalığı olan Fallot Teyroloji (Mavi Bebek Hastalığı) tanısı sonrası yapılan görüşmeler neticesinde ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

11 gün önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğumu gerçekleşen bebeğe Mavi Bebek hastalığı teşhisi konulmasının ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması ve Yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından sevk talebinde bulunuldu.

Muğla Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi tarafından yapılan araştırmalar sonucu Ankara Etlik Şehir Hastanesinde hastaya uygun yer bulundu. Komuta Kontrol Merkezi tarafından bebeğin Hava Ambulansı ile sevki için Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonrası Muğla'ya gelen hava ambulans helikoptere Yenidoğan ambulansı ile nakli yapılan bebek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistinden alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevki gerçekleştirildi.