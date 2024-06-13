'Mavi Bebek' Hastalığı Teşhisi Konan Bebek Ambulans Helikopter ile Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

'Mavi Bebek' Hastalığı Teşhisi Konan Bebek Ambulans Helikopter ile Ankara'ya Sevk Edildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan bir bebeğe sık görülen doğumsal kalp hastalığı olan Fallot Teyroloji (Mavi Bebek Hastalığı) teşhisi konulduktan sonra, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. Muğla Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Ankara Etlik Şehir Hastanesinde uygun bir yer bulundu ve bebeğin sevki gerçekleştirildi.

13.06.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Mavi Bebek' hastalığı teşhisi konan bebek ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğan bebeğe sık görülen doğumsal kalp hastalığı olan Fallot Teyroloji (Mavi Bebek Hastalığı) tanısı sonrası yapılan görüşmeler neticesinde ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

11 gün önce Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğumu gerçekleşen bebeğe Mavi Bebek hastalığı teşhisi konulmasının ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması ve Yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından sevk talebinde bulunuldu.

Muğla Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi tarafından yapılan araştırmalar sonucu Ankara Etlik Şehir Hastanesinde hastaya uygun yer bulundu. Komuta Kontrol Merkezi tarafından bebeğin Hava Ambulansı ile sevki için Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonrası Muğla'ya gelen hava ambulans helikoptere Yenidoğan ambulansı ile nakli yapılan bebek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistinden alınarak Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevki gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Helikopter, Ankara, Muğla, Bebek, Acil Durum, Hastane, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Mavi Bebek' Hastalığı Teşhisi Konan Bebek Ambulans Helikopter ile Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 22:26:59. #1.11#
SON DAKİKA: 'Mavi Bebek' Hastalığı Teşhisi Konan Bebek Ambulans Helikopter ile Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement