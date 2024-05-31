Beytül Makdis Derneği ve Mavi Marmara Kadın Kolları tarafından düzenlenen program, Mavi Marmara şehitlerini anacak - Son Dakika
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Beytül Makdis Derneği ve Mavi Marmara Kadın Kolları tarafından düzenlenen program, Mavi Marmara şehitlerini anacak

Beytül Makdis Derneği ve Mavi Marmara Kadın Kolları tarafından düzenlenen program, Mavi Marmara şehitlerini anacak

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 31 Mayıs Cuma akşamı gerçekleştirilecek programda, Mavi Marmara gemisinin şehitleri anılacak. Programda, İsrail terör saldırısında hayatını kaybeden 10 kişi ve gemide bulunan diğer yolcular da anılacak. Program, Mavi Marmara'nın yıldönümü dolayısıyla Talas Caddesi girişine yakın bir noktada gerçekleştirilecek.

31.05.2024 10:38
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Beytül Makdis Derneği ve Mavi Marmara Kadın Kolları tarafından Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 31 Mayıs Cuma akşamı, Mavi Marmara şehitlerini anmak üzere bir program düzenlenecek.

Kayseri Millet Bahçesi'nde Cuma akşam namazı sonrası düzenlenecek programda; İsrail terör saldırısına maruz kalan ve 10 kişinin şehit olduğu Mavi Marmara gemisinin şehitleri, gemide yolculuk yapanlar tarafında yad edilecek.

Akşam ve yatsı namazının toplu olarak kılınacağı Mavi Marmara'nın yıldönümü programı, Millet Bahçesi'nin Talas Caddesi girişi yakınında yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, İsrail, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beytül Makdis Derneği ve Mavi Marmara Kadın Kolları tarafından düzenlenen program, Mavi Marmara şehitlerini anacak - Son Dakika


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