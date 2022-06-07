Mavi Vatan savunmasına yeni güç geliyor: Sancar Sida - Son Dakika
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Mavi Vatan savunmasına yeni güç geliyor: Sancar Sida

07.06.2022 13:04
Mavi Vatan savunmasına yeni güç geliyor: Sancar Sida

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, Yonca-Onuk Tersanesi ve Havelsan işbirliğinde geliştirilen Sanacar Silahlı İnsansız Deniz Aracının (SİDA) denize indirme faaliyetine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, Yonca-Onuk Tersanesi ve Havelsan işbirliğinde geliştirilen Sanacar Silahlı İnsansız Deniz Aracının (SİDA) denize indirme faaliyetine katıldı.

Türk Savunma Sanayii, güvenlik güçlerinin Mavi Vatan savunmasında etkinliğinin artırılması amacıyla yeni ürünler geliştirmeyi sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Sancar SİDA'nın suya indirilmesi SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katıldığı etkinlikle gerçekleştirildi. İstanbul Tuzla'daki Yonca-Onuk Tersanesinde gerçekleştirilen törende Başkan Demir'e Sancar SİDA'nın özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi. Etkinlikte konuşan Demir, "Silahlı insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübe ve başarıyı deniz araçlarında da göstererek bu alanda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz. SİDA'lar konusunda çok sayıda çalışmamız var, Sancar SİDA da bunlardan birisi. SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açsından çok önemli. Bu adımı atamamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SANCAR SİDA

Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sancar SİDA, insan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konsepti ile bu riski minimize edecek, üzerindeki faydalı yüklerle bir çok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak. 12,7 metre uzunluğunda olan Sancar SİDA, 9 ton deplasman ağırlığına, azami 40 knot sürate ve asgari 400 NM seyir sıasına sahip. Sancar ayrıca 4 deniz durumunda dahi seyir icra edebilecek. 40 saat seyir yapabilecek. Modüler yapıda olacak. 12.7 mm STAMP-2 Stabilize Silah Sistemi ve 2x2 UMTAS/ L-UMTAS entegrasyonu ile de donatılan Sancar, MİLMAST Teleskopik Direk (Seyir radarı, kamera, çarpışma önleyici sistemler) sayesinde de her türlü tehlikeyi önceden algılayabilecek.

(Utku Şimşek - İHA)

Mavi Vatan savunmasına yeni güç geliyor: Sancar Sida
Mavi Vatan savunmasına yeni güç geliyor: Sancar Sida
Mavi Vatan savunmasına yeni güç geliyor: Sancar Sida
Mavi Vatan savunmasına yeni güç geliyor: Sancar Sida
Mavi Vatan savunmasına yeni güç geliyor: Sancar Sida

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Kaynak: İHA

İsmail Demir, Mavi Vatan, Havelsan, SİDA, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mavi Vatan savunmasına yeni güç geliyor: Sancar Sida - Son Dakika

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