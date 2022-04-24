Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor

24.04.2022 10:27

Mayıs ayına günler kaldı.

Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası'ndaki kar şaşırtıyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası'nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yer yer 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu dozerle ve ekskavatörlerle açmaya çalışıyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyorlar.

Günlerdir süren çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini ifade ettiler.

Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor
Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor
Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor
Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor

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Yüksekova, Hakkari, Nisan, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayıs ayına günler kaldı... Hakkari'de 8 metre karla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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