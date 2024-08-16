MAZLUMDER Kayseri Şubesi, Suriyeli Muhacirlere Yönelik Saldırıları Kınadı - Son Dakika
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MAZLUMDER Kayseri Şubesi, Suriyeli Muhacirlere Yönelik Saldırıları Kınadı

MAZLUMDER Kayseri Şubesi, Suriyeli Muhacirlere Yönelik Saldırıları Kınadı

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Av. Abdullah Kaya, Suriyeli Muhacirlere yönelik saldırıları hatırlatan olaylarda çok sayıda iş yerinin ve arabaların zarar gördüğünü belirtti. Kaya, yaşanan mağduriyetlerin acilen karşılanmasını talep etti.

16.08.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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MAZLUMDER Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Av. Abdullah Kaya; "Suriyeli Muhacirlere yönelik taşlı sopalı, yakmalı, hukuksuz, adaletsiz ve devletin güvenlik güçlerini de hedef alan iş yerlerini yakma, yağmalama, arabaları yakma, parçalama şeklinde ülkemizde yıllar önce yaşanan Gezi olaylarını hatırlatan saldırılarda çok sayıda Muhacirin iş yerleri, arabaları zarar gördü, kendileri korkudan günlerce sokağa çıkamadıkları için hak mahrumiyetine uğradılar. Yaşanan mağduriyetlerin zaman geçirmeden acilen karşılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Av. Abdullah Kaya yaptığı açıklamada; "30 Haziran 1 Temmuz 2024 günleri ve onu takip eden hafta içinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin Danişment Gazi Mahallesi'nde başlayan devamında Osmanlı ve Selçuklu mahalleleri ile Küçük Mustafa mahallelerine sıçrayan sonrasında Kocasinan İlçesinin Argıncık semti ile Yeşil Mahalle, Fevzi Çakmak ve Kılıçarslan mahalleleri ile Sahabiye de devam eden Suriyeli Muhacirlere yönelik taşlı sopalı, yakmalı, hukuksuz, adaletsiz ve devletin güvenlik güçlerini de hedef alan iş yerlerini yakma, yağmalama, arabaları yakma, parçalama şeklinde ülkemizde yıllar önce yaşanan Gezi olaylarını hatırlatan saldırılarda çok sayıda Muhacirin iş yerleri, arabaları zarar gördü, kendileri korkudan günlerce sokağa çıkamadıkları için hak mahrumiyetine uğradılar. Olayların üzerinden bir buçuk aydan fazla zaman geçmesine rağmen devletimizin koruması altında bulunan bu insanların ne yazık ki mahrumiyetlerine devlet organlarınca bir çözüm üretilemedi. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istenmeyen olayların yaşandığı günlerde söylediği mazlumların yanında ve yardımında olacağı sözünün ilgili devlet kurumlarınca havada bırakılmaması ve yaşanan mağduriyetlerin zaman geçirmeden acilen karşılanması adına arabaları saldırılarda yakılan ve darp edilen insanların arabalarının tamiratının yaptırılması, iş yerleri yakılan ve yağma edilen insanların zararlarının acilen karşılanması, arabaları Valilik emriyle otoparklara çekilen insanlardan çekici ve otopark ücreti asla alınmaması, arabasını belediye otoparkına koymak isteyen Suriyeli Muhacirlere asla engel çıkarılmaması, 30 Haziran ve devamı günlerde yaşanan olaylardan sonra Göç İdaresince Suriyeli Muhacirler hakkında başlatılan soruşturmaların şeffaf ve kamuoyunu tatmin edici bir usulle yapılması ve kamuoyunun konuyla ilgili bilgilendirilmesi, gerek Göç İdaresi İl Müdürlüğü gerekse Geri Gönderme Merkezinin kamuoyuna yansıyan ulusalcı, etnik, ayrımcı, hukuk dışı uygulama iddialarına karşı bağımsız ve güvenilir denetçilerce sık sık denetlenmesi ve bu yolla kurumun şaibe altında kalmaktan kurtarılması için İçişleri Bakanlığını ve Kayseri Valiliğini harekete geçmeye davet ediyor, denetleme sonucunun kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MAZLUMDER Kayseri Şubesi, Suriyeli Muhacirlere Yönelik Saldırıları Kınadı - Son Dakika

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