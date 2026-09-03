Mecidiyeköy'de arızalanan metrobüs seferleri aksattı, trafik yoğunluğu oluştu
İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs arızalandı. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı ve çevrede araç yoğunluğu meydana geldi. Ekiplerin çalışması sonrası arızalı metrobüs çekiciyle kaldırıldı, seferler ve trafik normale döndü.
İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metrobüs yolunda da araç yoğunluğu meydana geldi.
İstanbul Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'nda arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Durakta bekleyen yolcular uzun kuyruklar oluştururken, metrobüs yolunda da araç yoğunluğu meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından arızalı metrobüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler ve metrobüs yolundaki trafik normale döndü.
Kaynak: İHA
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