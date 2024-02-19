Medeni Kanun ve Kadın Hakları Eğitimi Adana\'da Düzenlendi

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Medeni Kanun'un kabulünün 98. yıl dönümünde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Barosu ortaklığında, "Medeni Kanun ve Kadın Hakları" başlıklı eğitim düzenlendi.

Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün yıl dönümünde, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 19 Mayıs Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi ve Sarıçam Niyet Akademi kursiyerlerine yönelik "Medeni Kanun ve Kadın Hakları" eğitimi düzenlendi.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları tarafından verilen eğitimde; boşanma hakkı, velayet hakkı, miras hakkı, 6284 Sayılı Kanun ve beraberinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, adli destek başvuru dilekçesinin nasıl oluşturulacağı ve hukuki hak arama mekanizmaları gibi konulara yer verildi.

Eğitime katılan kadınlar, hakları konusunda hukukçulara sorular sordu. Katılımcılara Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler anlatıldı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 7/24 ulaşabilecekleri kurumların iletişim bilgilerini içeren broşürler dağıtıldı.