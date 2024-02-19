Medeni Kanun ve Kadın Hakları Eğitimi Adana'da Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Medeni Kanun ve Kadın Hakları Eğitimi Adana'da Düzenlendi

Medeni Kanun ve Kadın Hakları Eğitimi Adana\'da Düzenlendi

Medeni Kanun'un kabulünün 98. yıl dönümünde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Barosu ortaklığında, 'Medeni Kanun ve Kadın Hakları' başlıklı eğitim düzenlendi. Eğitimde boşanma hakkı, velayet hakkı, miras hakkı gibi konular ele alındı.

19.02.2024 12:16  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medeni Kanun'un kabulünün 98. yıl dönümünde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana Barosu ortaklığında, "Medeni Kanun ve Kadın Hakları" başlıklı eğitim düzenlendi.

Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün yıl dönümünde, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından 19 Mayıs Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi ve Sarıçam Niyet Akademi kursiyerlerine yönelik "Medeni Kanun ve Kadın Hakları" eğitimi düzenlendi.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları tarafından verilen eğitimde; boşanma hakkı, velayet hakkı, miras hakkı, 6284 Sayılı Kanun ve beraberinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, adli destek başvuru dilekçesinin nasıl oluşturulacağı ve hukuki hak arama mekanizmaları gibi konulara yer verildi.

Eğitime katılan kadınlar, hakları konusunda hukukçulara sorular sordu. Katılımcılara Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler anlatıldı, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 7/24 ulaşabilecekleri kurumların iletişim bilgilerini içeren broşürler dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Medeni Kanun ve Kadın Hakları Eğitimi Adana'da Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Medeni Kanun ve Kadın Hakları Eğitimi Adana'da Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement