Mehmet Furkan Karabek, Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor

- Mehmet Furkan Karabek'in hedefi Dünya Kupası şampiyonluğu
Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 2. olan Mehmet Furkan Karabek:
"Bu sene milli takıma gitmek istiyorum"
Antrenör Musa Coşkun:
"Sporcularımızı milli takımda yarıştırmak bizim için en büyük hedef"
ESKİŞEHİR - Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Mehmet Furkan Karabek, turnuvada 84 kişi arasından 2. oldu. Karabek yeni hedefinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.
Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası 22-29 Ocak tarihleri arasında Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Eskişehir'den katılan Mehmet Furkan Karabek, 84 kişi arasında 2. oldu.
Sporcu Mehmet Furkan Karabek ile antrenör Antrenör Musa Coşkun, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Başarısıyla hem ailesini hem de Eskişehir'i gururlandıran Karabek, birinciliği kıl payıyla kaçırdığını ancak ilerleyen dönemlerde milli takım sporcusu olmayı ve dünya şampiyonluğu elde etmeyi hedeflediğini belirtti. Bu süreçte Mehmet Furkan Karabek'in yanında olan Antrenör Musa Coşkun ise genel olarak amatör sporlara yeterli desteğin verilmediğini ifade ederek, yerel yönetimlerden ve iş insanlarından destek istedi.
Mehmet Furkan Karabek: "Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefim var"
Birçok derecesi olduğunu belirten Mehmet Furkan Karabek, "Milli taekwondo sporcusuyum. Eskişehir'de birçok derecem var. Taekwondoda da aynı şekilde. Önümüzdeki Dünya Kupası'nda da şampiyonluk hedefim var. Türkiye Şampiyonası'nda da aynı şekilde. Bu sene milli takıma gitmek istiyorum. Orada da dünyada veya Avrupa'da bir derece yaparsam iyi olur. Orada 8 maç yaptım. Farklı farklı illerle, şehirlerle karşılaştım. Hepsiyle dövüştüm. Yarısını nakavtla aldım, yarısını da sayı farkıyla kazandım. 84 kişi vardı. Haftada 6 gün antrenman yapıyorduk. Tabii birincilik olabilirdi. Kıl payı kaçtı ama Dünya Kupası'nda birinci olacağım. Önümüzdeki dünya şampiyonluğunda birinci olacağım. Bu zamana kadar maçlarda maddi ve manevi desteği olan öncelikle ailem olmak üzere sponsorlarıma ve antrenörüm Musa Coşkun ile Sibel Koçak'a teşekkür ederim. Sürekli hep arkamdaydılar. Bu arada amatör sporlara önem gösterilmiyor ama herkesin desteğini bekliyoruz. Bir yerlere gelmemiz için bize biraz destek verilsin" diye konuştu.
Musa Coşkun: "Sporcularımızı milli takımda yarıştırmak bizim için en büyük hedef"
Bu sene yoğun bir çalışma programları olduğunu dile getirerek Antrenör Musa Coşkun şunları söyledi:
"Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Hem ilçede hem burada sporcularımıza günlük ortalama 2 buçuk saatlik bir antrenman periyodu hazırlıyoruz. Yoğun bir tempoda çalıştırıyoruz. Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na yaklaşık 7 bin sporcu gibi rekor bir katılım vardı. Her kategoride ortalama 80'in üzerinde sporcu vardı. 5 madalya ile döndük. Yaklaşık 8 sporcumuz madalya maçında son saniyelerde verdi. 2 üçüncülük, 3 ikincilik aldık. Final maçlarında verdik. Şimdiki hedefimiz Dünya Kupası. Mayıs ayında yapılacak olan Dünya Kupası'nda dereceye girmek demek çocuklar için hem ünvan maçı hem de milli takım seçmesinin ikinci ayağı. Kick boks branşında 3 ayak var. Birincisi ocak ayında yapılan Türkiye Şampiyonası, ikincisi İstanbul'da yapılacak olan Dünya Kupası, üçüncüsü ise temmuz ayında gerçekleştirilecek olan açık Kick Boks Türkiye Şampiyonası. Sonrasında milli takım için yurt dışına çocuklarımızı gönderiyoruz. Allah izin verirse sporcularımızı milli takımda yarıştırmak, Türk bayrağını dalgalandırması, İstiklal Marşı'nı okuması bizim için en büyük hedef. Sporcularımız için dünyanın şartları belli. Onlar adına yerel yönetim ve iş insanlarından elinden gelen her şeyi yapmasını istiyoruz. Destek verilmesini istiyoruz çünkü amatör sporlarda destek yok."
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