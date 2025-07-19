Mehmet Sarak, YKS 2025'te İngilizce Türkiye 1.'si - Son Dakika
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Mehmet Sarak, YKS 2025'te İngilizce Türkiye 1.'si

Mehmet Sarak, YKS 2025\'te İngilizce Türkiye 1.\'si
19.07.2025 13:50
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Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü'nden Mehmet Sarak, YDT'de Türkiye birinciliği kazandı.

ÖSYM tarafından bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2025 (YKS) sonuçlarına göre, Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında, İngilizce alanında, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinden Mehmet Sarak, birinciliği elde etti.

ÖSYM, 2025 YKS sonuçlarını bugün açıkladı. Sonuçlara göre, Yabancı Dil Testi oturumlarında İngilizce'de, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinden Mehmet Sarak, birinciliği elde etti. Babası aile hekimi olan, annesi de eczacı olan Sarak, birinci olduğu haberini memleketi Afyon'da aldı. Asistan hekim olan ablası ile İzmir'de aynı evi paylaşıp lise eğitimini sürdüren Sarak, "Bugün hayatımın belki de en unutulmaz anlarından birini yaşıyorum. YKS 2025'te İngilizce'de, Türkiye 1.'si oldum. Bu başarı sadece bir puan ya da sıralama değil benim için. Yıllarca süren bir emeğin, sabrın ürünü. Bu başarıyı elde edebilmek için uzun bir süre boyunca istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalıştım" diye konuştu.

"Kendimle gurur duyuyorum"

Mehmet Sarak, kendiyle gurur duyduğunu ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kendimle gurur duyuyorum. Bu başarı için hem kendim hem ailem hem de okulumdaki öğretmenlerim çok çalıştık. Hem TYT birikimi hem de ben İngilizce makaleler, filmler ve haberlerden İngilizceyi öğrendim. TYT'te de çok çalıştım ve bu başarıyı sağladım, gururluyum. İlk haberi alınca şaşırdım, sınavdan sonra kontrol ederken verdiğim cevaplardan bir ikisini yanlış hatırlamışım. Bu yüzden bir iki yanlışım var diye sanıyordum sonuç açıklanıncaya kadar. Sonuç açıklandığında ful olduğunu görünce sevindim. Ful olduğunu telefon ile arayan öğretmenlerim söyledi."

"Oğlumun küçüklükten itibaren dile yatkınlığı vardı"

Doktor olan baba Ahmet Sarak ise oğlunun küçüklüğünden bu yanan yabancı dile yatkınlığının olduğunu ve gösterdiği çabayla bu başarıyı sağladığını dile getirdi. Sarak, "Dile bir yatkınlığı vardı Mehmet'in ve her hangi bir özel dil eğitimi almadı. Ama kendisinin okuldan almış olduğun dil eğitimi üzerine ve okuduğu İngilizce filmler ve kitaplar ile bu başarıyı sağladı. Ayrıca Mehmet alanında çok detaycı birisi bir şeyi başarmak istediğinde onun en ilerisine gidecek kapasiteye sahip, bu da ona dil alanında birincilik getirdi" dedi.

Anne Nurvel Sarak ise oğlunun düzenli ve planlı çalışmasının yani emeğinin karşılığını aldığını dile getirdi.

Aynı kampüsten ikinci kez Türkiye birincisi çıktı

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü, Sarak ile birlikte YKS'de ikinci kez Türkiye birincisi çıkarma başarısını elde etti. 2019 YKS'de aynı okulda eğitim gören Berke Çalışkan'da, TYT'de Türkiye birincisi olmuştu. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Lise Müdürü Dr. Aylin Gil, "6 yıl içinde YKS'de, okulumuzdan iki Türkiye birincisi çıkarmamız, ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Başarı bizim için tesadüf değil. Verdiğimiz kaliteli eğitimin başarılarla taçlanan bu sonuçları, hepimizi çok mutlu etti, büyük gurur duymamıza sebep oldu" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Sarak, YKS 2025'te İngilizce Türkiye 1.'si - Son Dakika

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