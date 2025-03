Mehmet Taşdemir, Down Futsal Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarında

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün özel sporcusu Mehmet Taşdemir, 2025 Haziran ayında düzenlenecek Down Futsal Avrupa Şampiyonası'na katılmak için milli takım kampına katıldı. Kayseri'yi gururla temsil eden Taşdemir, 14- 27 Mart tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Down Futsal milli takım kampında yer alarak, şampiyonaya yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi, Samet Balcı'dan sonra Mehmet Taşdemir'in davetiyle milli takıma 2 sporcu ve 1 antrenör göndererek, bu önemli organizasyonda Kayseri'yi ve Kocasinan'ı temsil etmenin gururunu yaşıyor.

"Özel sporcularımızın başaramayacağı hiçbir şey yok"

Özel sporculara yönelik verdiği desteği artırarak onların ulusal ve uluslararası arenada daha başarılı olmaları için gerekli tüm imkanları sağlamaya devam edeceklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel sporculara verdikleri desteğin artarak devam edeceğinin altını çizen "Özel çocuklarımıza her zaman destek olacağız. Onların başarıları, sadece kendi hayatlarını değil, tüm toplumumuzu etkileyen büyük bir hikaye oluşturuyor. Kocasinan Spor Kulübü olarak, bu özel sporcuların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmak için önemli bir rol üstleniyoruz," dedi. Ayrıca, Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Antrenör Uğur Arı'yı da tebrik ederek, "Down Sendromlu Futsal Milli Takımımız, iki kez Avrupa Şampiyonası'nda büyük başarılar elde etti. Dünya Üçüncüsü ve Dünya İkincisi olarak bizlere gurur yaşattılar. Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı dinletmek için desteğimiz her zaman devam edecek" diye konuştu.

"Başkan Çolakbayrakdar'ın desteği spordaki başarıyı artırıyor"

Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Başkanımızın özel sporculara gösterdiği ilgi ve destek, spordaki başarılarımızı daha da artırıyor " şeklinde konuştu. - KAYSERİ