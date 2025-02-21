Mehmetçik, Karda Mahsur Kalanları Kurtardı

Karda mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı Köyü Kepenek Mezrası Mevkiinde karda mahsur kalan vatandaşların imdadına Mehmetçik yetişti.
Tatvan ilçesinden köyüne doğru gitmekte olan vatandaşlar karda kayarak yoldan çıkması sonucu mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine, Tatvan İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Tatvan İlçe Kaynarca Karakol Komutanlığı Timi olay yerine gitti.
Özel İdare Müdürlüğüne ait iş makinesiyle Jandarmanın yürüttüğü çalışma sonucu 34 AF 3236 plakalı araç ve araç içerisinde bulunan 3 vatandaş mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
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